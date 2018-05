Alors que son club, l'Union 05 Kayl-Tétange, basculera au terme de la saison en Division 1, le milieu de terrain Joey Do Rosario (25 ans) restera lui en Promotion d'Honneur en 2018-2019. Il a en effet signé à la Jeunesse Canach.

PH: Joey Do Rosario rebondit à Canach

Milieu de terrain droitier et polyvalent, Do Rosario a naguère porté les couleurs du RM Hamm Benfica et de l'Alisontia Steinsel (2015-2017), avant d'officier au stade Victor Marchal lors de la saison écoulée. Il a disputé dix rencontres en championnat de PH et un de Coupe de Luxembourg pour le compte de Kayl-Tétange en 2017-2018.



A Canach, le transfert de Do Rosario fait suite au retour au bercail de Mickael Léoni, un autre milieu de terrain, revenu de Messancy, en Belgique.



Du côté de Kayl-Tétange, officiellement relégué en D1, Esko Trubljanin, secondé par Thierry Pott, sera à la barre la saison prochaine.