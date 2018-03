La quatorzième journée en Promotion d’Honneur a vu l’UN Käerjéng subir la loi d’Etzella 4-2 qui revient à trois longueurs de son adversaire du jour. Rumelange s’est sorti (3-2) du piège du Swift et occupe seul le leadership. Grevenmacher retrouve des couleurs.

PH: Etzella domine Käerjéng, Rumelange reprend la main

(VL) - Les footballeurs, les supporters croisent les doigts. La météo détestable est dans le rétro et le championnat est reparti. Pour de bon! Mené dès la 5e minute, l’US Rumelange redoutait le déplacement au Swift, vainqueur de Kaërjéng il y a deux semaines. Il avait bien raison mais tout est bien qui finit bien. Maison (46e), Da Cunha (51e) et Sahin (60e) sur penalty, ont mis les points sur les i. Un succès 3-2 synonyme de première place.

Le rival Kaërjéng s’est pris les pieds dans le tapis à Etzella (4-2). Deux fois Kadrija, Kalisa et le jeune Kips ont offert une probante victoire aux Nordistes. Ils confortent leur troisième place, revenant à trois points d’une formation de l’UNK plongée en plein doute à la suite d'un zéro sur six.Une réaction est impérative à Sandweiler dimanche.

Contraint au repos, Wiltz (4e) réalise une bonne opération au classement. Canach et Mühlenbach respectivement vainqueur 1-0 de Mertert/Wasserbillig et 2-1 Erpeldange peuvent rêver d’une place dans le top 5.



Grevenmacher et Kayl-Tétange victorieux



La lutte pour le maintien fera rage jusqu’au bout. Treizième et pénultième, Grevenmacher rêvait de mettre à terre Mamer. Le but de Da Costa (35e) suffit au bonheur des Mosellans qui se donnent de l’air et occupent une place de barragiste. Lanterne rouge, Kayl-Tétange n'abandonne pas et a signé une victoire convaincante sur Sandweiler 4-3.



Le point

Swift - Rumelange 2-3



Etzella - Käerjéng 4-2



Canach - Mertert-Wasserbillig 1-0



Kayl-Tétange - Sandweiler 4-3



Grevenmacher - Mamer 1-0



Mühlenbach - Erpeldange 2-1



Remis: Norden - Wiltz

Le classement



1. Rumelange 34

2. Käerjéng 31



3. Etzella 28

4. Wiltz 23 (13 matches)

5. Swift 21

6. Canach 20

7. Sandweiler 18

8. Mertert-Wasserbillig 18

9. Mamer 16

10. Mühlenbach 15

11. Erpeldange 14

12. Grevenmacher 12

13. Norden 11 (13 matches)



14. Kayl-Tétange 10



La prochaine journée

Samedi 10 mars à 19h: Wiltz - Etzella

Dimanche 11 mars à 16h

Erpeldange - Mamer

Sandweiler - Käerjéng

Mertert-Wasserbillig - Kayl-Tétange

Mühlenbach - Norden

Canach - Swift

Rumelange - Grevenmacher