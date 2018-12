Septième de Promotion d'Honneur avec 18 points, et toujours en course en quart de finale de la Coupe de Luxembourg, l'Union Mertert-Wasserbillig a fait l'acquisition pour six mois de Din Dervisevic, en provenance de l'US Hostert.

PH: Din Dervisevic à l'Union Mertert-Wasserbillig

L'attaquant ou milieu offensif de 27 ans n'avait pas encore disputé la moindre minute de jeu avec Hostert cette saison en BGL Ligue. Il avait rejoint l'USH à l'été 2017 et affiche 127 matches de BGL Ligue à son compteur, pour 7 buts inscrits.



Ancien de la Jeunesse Canach et du CS Grevenmacher, il finira donc la saison au stade de la Sûre, avec notamment au menu, un quart de finale de la Coupe de Luxembourg contre le Victoria Rosport le 3 avril.