Onzième du classement et barragiste après treize journées en Promotion d’Honneur, le FC Mamer a déjà terminé son mercato hivernal. Aldin Bahovic (24 ans, FC Rodange) et Ilies Haddadji (28 ans, US Mondorf) viennent renforcer l’effectif de Georges Menster.

PH: deux renforts au FC Mamer

Onzième du classement et barragiste après treize journées en Promotion d’Honneur, le FC Mamer a déjà terminé son mercato hivernal. Aldin Bahovic (24 ans, FC Rodange) et Ilies Haddadji (28 ans, US Mondorf) viennent renforcer l’effectif de Georges Menster.

(VL). - Les deux éléments feront un bien fou au milieu de terrain de Mamer, au sein d'une équipe qui a déjà encaissé 31 buts en 13 matches. D'origine monténégrine, Aldin Bahovic est un pur produit rodangeois et, à 24 ans, n'a jamais connu que le FCR91.



Quant à Iliès Haddadji (28 ans), au profil plus défensif, il a eu l'honneur de fêter un titre de champion avec le F91 Dudelange en 2014. Il a également porté les couleurs de Bayonne, en France, du FC Schifflange 95 et de l'US Mondorf où il a effectué deux passages, 2014-2017 et de juillet à décembre 2018.