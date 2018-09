La deuxième journée en Promotion d’Honneur valait par le derby nordiste Wiltz-Norden 02. Malgré un but rapide inscrit par Mmaee sur penalty (8e), Wiltz a plié puis craqué. Dongala, entre la 62e et 71e, passa par là (2-1). Zéro point sur six pour Canach étrillé 4-1 par Mertert/Wasserbillig. Kaërjéng montre son autorité.