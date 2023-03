Hesperange est sur ses gardes face à l'une de ses bêtes noires qui retrouve son homme providentiel alors que Dudelange se retrouve au carrefour de ses ambitions.

19e journée en BGL Ligue

Pétange retrouve Abreu, le F91 cherche son second souffle

Christophe NADIN Hesperange est sur ses gardes face à l'une de ses bêtes noires qui retrouve son homme providentiel alors que Dudelange se retrouve au carrefour de ses ambitions.

La question

Dans quelle direction Dudelange doit-il regarder? La question aurait été saugrenue il y a trois semaines, déplacée avant la journée précédente mais de plus en plus légitime avant le déplacement du F91 à Strassen ce dimanche. Le champion en titre ne semble pas avoir les ressources pour lever la tête vers Hesperange. Surtout si l'intransigeant leader de la BGL Ligue continue à mener un rythme d'enfer.

Il est encore un peu tôt pour jeter un coup d'œil sur le balcon d'en bas où se trouve Niederkorn mais il faudra y penser si Dudelange revient les mains vides de son déplacement à Strassen et que le Progrès poursuit sa folle série de victoires. L'heure n'est pas à la panique au F91 qui possède l'expérience pour rebondir. Plusieurs garçons ont assez de vécu pour retourner la table si la fatigue d'une saison débutée quinze jours après la fin de la précédente ne les tétanise pas.

Le calendrier ne fait pas de cadeau aux Jaunes qui vont se coltiner une équipe de Strassen toujours dangereuse malgré une saison en dedans avant la visite de l'Union Titus Pétange qui se fait un malin plaisir à embêter les ténors. De l'issue de cette 19e journée dépendra probablement l'objectif de fin de saison des Dudelangeois.



L'homme

Artur Abreu. Il y a une équipe pétangeoise avec lui, et une équipe sans. Le cliché a la dent dure mais reflète plutôt bien la réalité. L'attaquant facture 11 buts depuis le début de la compétition et son absence a déjà coûté cher à l'équipe surprise de ce championnat. L'UTP a perdu cinq fois cette saison dont trois matchs disputés sans son attaquant. C'est dire si le soulagement est grand de le voir revenir de suspension pour le match potentiellement le plus difficile de la saison face au leader hespérangeois.

Cet affrontement dégage un parfum particulier pour le vif ailier que l'on retrouve aussi à la pointe de l'attaque car il est tenu en haute estime du côté du Swift. Le club du Holleschbierg n'a jamais caché son intention d'attirer l'un des meilleurs attaquants du pays. Luxembourgeois de surcroît. Le club du bassin minier a cependant verrouillé le contrat de sa pépite. Il faudra passer à la caisse pour le convaincre!

Le chiffre

10. C'est la plus longue série de matchs consécutifs sans victoire dans ce championnat. Etzella en est le dépositaire. Le club nordiste n'a pas gagné entre la troisième et la douzième journée. L'UN Käerjéng pourrait égaler cette statistique s'il ne l'emporte pas au Racing ce dimanche. Une mission qui apparaît périlleuse pour un promu qui marque le pas après un début de compétition loin d'être infamant et qui n'a plus connu les joies d'un succès depuis la neuvième journée et une victoire contre le Fola (3-2).

Bascharage ne secoue pas assez souvent les filets adverses et la menace d'un Fola revigoré par deux succès de rang se fait de plus en plus sentir puisque seule la différence de buts permet à l'UNK de devancer le club doyen et de ne pas encore figurer parmi les deux barragistes. Le déplacement dans la capitale ne tombe pas au meilleur moment face à un adversaire boosté par son succès à Dudelange. Mais les Ciel et Blanc sont imprévisibles et ont déjà perdu des plumes face à des équipes bien moins ambitieuses. La chance de Käerjéng?

Le duel

La lutte pour le maintien est décidément un fil rouge de plus en plus incandescent. Le déplacement de Rosport à Hostert s'inscrit dans cette bataille sans merci. Les deux clubs comptent le même nombre de points, mais le FC Victoria a eu le bon goût de soigner son goal-average qui lui permet de naviguer juste au-dessus de la ligne de flottaison.

La marge de manœuvre est cependant étroite et l'USH n'a plus le choix. Il doit signer un second succès à domicile pour se donner des raisons d'espérer sinon sa saison risque d'être longue comme un jour sans pain. Rosport, lui, ne gratte pas assez de points à l'extérieur. Une unité pourrait déjà lui permettre d'envisager la suite plus sereinement.

