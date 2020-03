Le choc de la 17e journée oppose dimanche à 16 heures l'Union Titus au leader eschois. Dauphin du doyen, le Progrès pourrait retirer les marrons du feu à la faveur de la réception de Rosport. A noter le débat de la peur entre les deux derniers, qui oppose Mühlenbach à Mondorf.

Pétange pour réagir, le Fola pour enfoncer le clou

Jean-François COLIN Le choc de la 17e journée oppose dimanche à 16 heures l'Union Titus au leader eschois. Dauphin du doyen, le Progrès pourrait retirer les marrons du feu à la faveur de la réception de Rosport. A noter le débat de la peur entre les deux derniers, qui oppose Mühlenbach à Mondorf.

Étrangement, leurs destins se sont croisés depuis la reprise. Et les rôles se sont inversés. Là où le moteur pétangeois ahane et enchaîne les ratés avec une maigre moisson d'un point sur neuf, le turbo eschois du Fola (1er, 36 pts) tourne à plein régime cet hiver. Leur affrontement ce dimanche dans les installations du Titus (3e, 33 pts) servira de révélateur. Un nouveau succès du Fola - déjà victorieux 2-0 à l'aller - porterait sans doute un coup fatal aux ambitions de titre de Carlos Fangueiro et sa troupe.

Prêt à bondir au faîte du classement en cas de faux pas du doyen, et requinqué par sa sémillante victoire (3-2) à Dudelange, le Progrès (2e, 34 pts) accueille un Victoria Rosport (8e, 18 pts) serein. Vainqueurs de la Jeunesse (2-1), les pensionnaires du Camping se rendent sans pression particulière au stade Jos Haupert. Tout point pris ne serait que bonus. Comme le Fola, le FCD03 (4e, 32 pts) lâche les gaz depuis la reprise. Le neuf sur neuf - avec une différence de buts de 9-2 - ont ramené les Differdangeois à une petiote longueur du podium. Les gars de Paolo Amodio ont clairement un coup à jouer au Deich, où Etzella (9e, 17 pts) n'a glané que six de ses 17 unités.

C'est en toute sérénité que Mathieu Leroux (à dr., en rouge) et Rosport se déplacent au Progrès, tandis que la Jeunesse d'Arsene Menessou (à g.) aura tout intérêt à serrer la vis contre Rodange Photo: Christian Kemp

L'étoile dudelangeoise (5e, 26 pts) a fortement pâli mercredi face au Progrès (défaite 2-3). Désormais, le club de la Forge du Sud mise tout sur la Coupe, avec un quart de finale à Wiltz (PH) programmé le 15 avril. Le F91, qui a sans doute définitivement dit adieu au podium final - ce qui serait une grande première au XXIe siècle! -, rend visite à un Racing (7e, 22 pts) tout feu, tout flamme après son six sur six.

En quête de rédemption et surtout... d'une première victoire en 2020, la Jeunesse (9e, 16 pts) accueille Rodange (12e, 15 pts), qui ne la suit qu'à une longueur. Evidemment qu'il est conseillé aux hommes de Noël Tosi de rafler les trois points à domicile, alors que le FCR91 a l'opportunité de boucler une phénoménale «passe de trois» après les victoires à Mühlenbach et contre Pétange. En délicatesse, Hostert (11e, 16 pts) reçoit le roi du ventre mou de la BGL Ligue, Strassen (6e, 23 pts). Avec Mühlenbach (14e, 11 pts) - Mondorf (13e, 14 pts), on plonge dans les tréfonds du classement. En pleine sinistrose, les deux formations font du surplace depuis la reprise.

Le programme de la 17e journée Tous les matches dimanche à 16 heures US Hostert - UNA Strassen

Etzella Ettelbruck - FC Differdange 03

Blue Boys Mühlenbach - US Mondorf

Jeunesse Esch - FC Rodange 91

Progrès Niederkorn - Victoria Rosport

Racing FCUL - F91 Dudelange

Union Titus Pétange - CS Fola Esch