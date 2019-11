La 11e journée de BGL Ligue a profité au trio de tête qui a de nouveau creusé l'écart. Dudelange a bien préparé ses retrouvailles avec le FC Séville en disposant de Differdange alors qu'en bas Mühlenbach et Rosport se sont donné de l'air.

Sport 2 min.

Pétange, le Fola et le Progrès creusent l'écart

La 11e journée de BGL Ligue a profité au trio de tête qui a de nouveau creusé l'écart. Dudelange a bien préparé ses retrouvailles avec le FC Séville en disposant de Differdange alors qu'en bas Mühlenbach et Rosport se sont donné de l'air.

(DH) - Toutes les trois victorieuses dimanche après-midi, les équipes de tête ont profité de la 11e journée de championnat pour conforter leur avance au classement. En écartant 2-0 une accrocheuse équipe de Hostert, l'Union Titus Pétange a engrangé son neuvième succès de la saison.

Sur une pelouse indigne de l'élite, Bijelic (9e) et Soladio (82e) ont profité de deux services en or de Hamzaoui, un des Pétangeois les plus actifs dimanche. Ce nouveau succès a toutefois été entaché par la blessure à un genou d'Abreu, victime d'un coup. Ce n'est pas le moment pour Carlos Fangueiro de perdre son vif attaquant avant un délicat triptyque à négocier: le Fola, en 16es de la Coupe de Luxembourg le week-end à venir, avant deux sérieux duels avec la Jeunesse et Niederkorn.

Une formation de Niederkorn qui n'a pas fait de détail à Ettelbruck. De Almeida et Tekiela ont chacun inscrit un doublé, en première mi-temps et en toute fin de match (4-0). Le Progrès reste ainsi dans le sillage immédiat d'une formation du Fola qui n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge rodangeoise (5-0). Seydi (2x), Mura, Dikaba et Bensi s'en sont donné à cœur joie.

Dudelange revient dans le coup

Le FC Rodange 91 de Nedzib Selimovic reste scotché à la dernière place avec respectivement trois points de retard sur Etzella, cinq sur Hostert et six sur Rosport qui a engrangé sa troisième victoire en s'imposant à Mondorf (2-1). A dix contre onze durant une mi-temps suite à l'expulsion de Bechtold à la 43e minute, Spruds et Biedermann ont redonné le sourire à un Marc Thomé que certains annonçaient sur un siège éjectable.

Rosport a retrouvé, semble-t-il, certaines valeurs, dont celle du goût du combat. Mühlenbach aussi. Rani, auteur de deux réalisations, et les siens ont copieusement dominé la Jeunesse pendant plus d'une heure avant de concéder deux buts (4-2). Le FC Blue Boys recevra Hostert et le Victoria ira à Rodange pour la mise à jour du classement. Ça promet!

Kobe Cools a trouvé par deux fois le chemin des filets. Photo: Christian Kemp

Battu 0-3 par le F91, Differdange accuse désormais sept points de retard sur son voisin niederkornois. Privé de trois pièces maîtresses: Vandenbroeck, Deruffe et Bruch, le FCD03 n'avait pas les armes pour se mesurer à Cools et les siens. L'ancien d'Anderlecht a joué de sa taille pour inscrire un doublé de la tête.

Enfin, dans le ventre mou du classement, Strassen a fait plier le Racing (2-1) grâce à Runser qui en a terminé avec son mal de dos. C'est la première défaite du club de la capitale avec Régis Brouard à sa tête.

Mefail Kadrija à la lutte avec Jonni Correia. Le Niederkornois prendra le dessus sur l'Ettelbruckois. Photo: Ben Majerus









La suite du championnat

Mise à jour:

Mardi 19 novembre

20h: Rodange - Rosport

Mercredi 20 novembre

20h: Strassen - Jeunesse

20h: Muhlenbach - Hostert

12e journée:

Dimanche 24 novembre à 16h

Jeunesse - Titus Pétange

Rosport - Differdange

Dudelange - Strassen

Rodange - Mondorf

Hostert - Fola

Progrès - Muhlenbach

Racing - Etzella

Kevin d'Anzico, ici face à Dominik Stolz, avait pris place en charnière centrale en l'absence de David Vendenbroeck. Photo: Christian Kemp