Pétange et le Progrès dos à dos

L'UTP n'a pas profité de la visite de son voisin niederkornois pour prendre le large au classement, mercredi soir. Toujours, à l'occasion de la mise à jour du championnat, le Fola a refait un retard de deux buts contre Mondorf pour accrocher un point.

(DH) - Mercredi soir, l'Union Titus Pétange avait l'occasion de reléguer le Progrès à sept points, à l'occasion de la mise à jour de la 13e journée de BGL Ligue qui avait été reportée en raison de la neige. Mais la formation de Carlos Fangueiro n'a toutefois pu engranger une onzième victoire (1-1).

Elle s'est même retrouvée menée, après la demi-heure de jeu, lorsque Tekiela a trompé Ottelé. Le club fusionné a ensuite peiné pour revenir au score. Une nouvelle fois, la délivrance est venue d'Abreu qui a transformé un penalty à la 70e minute.

Si l'UTP et le Progrès se sont neutralisés, le Fola n'a pu revenir sur leurs talons. Le club doyen a même dû lutter pour arracher un point sur la pelouse de Mondorf (2-2). Taarimte (22e) et May (45e) avaient offert un confortable pécule à leur équipe, mais les Mondorfois n'ont pas su le faire fructifier. C'est Corral, auteur d'un doublé aux 51e et 73e minutes, qui a remis le club doyen sur les rails.

Le match opposant Muhlenbach au Racing a une nouvelle fois été remis. Il devrait être disputé dimanche. Le coup d'envoi sera donné à 16h.