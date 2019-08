Le FC Differdange 03 occupe seul la tête de la BGL Ligue après quatre journées, en attendant le verdict du choc Progrès - F91 Dudelange ce lundi (20h). La grosse surprise de la 4e journée est venue de Mühlenbach, victorieux du Fola (3-2).

Pétange et Differdange engrangent, le Fola flanche

Jean-François COLIN Le FC Differdange 03 occupe seul la tête de la BGL Ligue après quatre journées, en attendant le verdict du choc Progrès - F91 Dudelange ce lundi (20h). La grosse surprise de la 4e journée est venue de Mühlenbach, victorieux du Fola (3-2).

Si, ce lundi soir, le Progrès parvient à prendre la mesure de Dudelange, on retrouvera les deux clubs de la commune de Differdange côte à côte au faîte de la hiérarchie de la BGL Ligue.

Le FCD03 a fait la différence en seconde période à Strassen (1-3), avec notamment un but de plus à l'actif de son finisseur allemand Andreas Buch, qui en totalise quatre.

Rodange et Hostert s'enfoncent dangereusement

Les joueurs de Paolo Amodio trônent à dix points, soit une longueur d'avance sur le Titus Pétange, qui réalise le parcours parfait: trois matches, autant de succès. Samedi, l'UTP a enfilé quatre buts (4-1) à son malheureux voisin rodangeois, qui demeure lui toujours dangereusement coincé dans les starting-blocks... avant d'acter l'arrivée possible à la barre d'un Henri Bossi qui se sentait de plus en plus inutile dans son obscur rôle d'adjoint d'Emilio Ferrera à Dudelange.

Compagnon d'infortune du FCR91 à la cave de la BGL Ligue, l'US Hostert n'a jamais existé à domicile contre le Racing (0-3). Dur apprentissage sur le banc pour René Peters, honteux de la prestation de son équipe. Grande première réussie par contre pour le Français Régis Brouard, qui remonte les Ciel et Blanc de la capitale à la 9e place du classement.

L'ancien international Dwayn Holter (à dr., en bleu ciel) à sa guise devant l'Hostertois Aldin Dervisevic Photo: Yann Hellers

Enorme Mühlenbach

Mais la grosse surprise dominicale est venue du pittoresque stade Mathias Mamer. Le promu de Mühlenbach a dominé le Fola par trois buts à deux, avec des réalisations de Cheriak, Makonda et Bop (sur penalty) au terme d'un match très spectaculaire, dont l'Eschois Mersch, exclu à la 82e minute, n'a pas vu le terme.

Après sa lourde défaite (4-0) initiale au Progrès lors de la journée d'ouverture, la Jeunesse n'en finit plus de gagner. Cette fois, les Bianconeri ont pris le meilleur à la Frontière sur Rosport deux buts à un, grâce à un doublé de Boakye, alors que l'inévitable Biedermann avait redonné l'espoir au Victoria à vingt minutes de la fin. Par trois fois, les visiteurs rosportois ont touché les poteaux eschois.

Martin Boakye, auteur d'un doublé dimanche pour la Jeunesse, arme une frappe sous le regard du Rosportois Davis Spruds Photo: Fernand Konnen

Mondorf en embuscade

Avec Pétange, Differdange et le Progrès, Mondorf est la quatrième équipe invaincue en ce début de saison. Pour leur troisième déplacement en quatre matches, les Vert et Noir sont allés l'emporter sans discussion un but à trois à... Mertzig contre Etzella. Totalisant huit unités au compteur, le club de la Cité thermale est en embuscade derrière les clubs du Top au classement.

Enfin, un quatuor de cadors ont fait le plein de points (six sur six) en Promotion d'Honneur: le gargantuesque Swift (victoire 1-2 à Canach), le RM Hamm Benfica (4-1 face à Junglinster), Käerjéng (3-1 contre Medernach) et Wiltz (5-3 devant Mondercange).

Les résultats de la 4e journée de la BGL Ligue

Union Titus Pétange - FC Rodange 4-1

US Hostert - Racing 0-3

Jeunesse - Rosport 4-1

Mühlenbach - Fola 3-2

Etzella - US Mondorf 1-3

UNA Strassen - FC Differdange 03 1-3

Progrès - F91 Dudelange Lundi à 20h