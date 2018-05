En série 1, le Top 3 est connu. Le leader Perlé a, une nouvelle fois, perdu des plumes. Heiderscheid/Eschdorf (6e) retrouve des couleurs. En série 2, Echternach a laminé Brouch (4-0) et devrait être champion dimanche prochain à Dalheim.

Perlé ne tremble pas, Heiderscheid retrouve le sourire, Echternach promu

En série 1, le Top 3 est connu. Le leader Perlé a, une nouvelle fois, perdu des plumes. Heiderscheid/Eschdorf (6e) retrouve des couleurs. En série 2, Echternach a laminé Brouch (4-0) et devrait être champion dimanche prochain à Dalheim.

Par Vincent Lommel

Il reste trois journées de compétition. En série 1, le top 3 est connu. Le leader Perlé a, une nouvelle fois, perdu des plumes. Heiderscheid/Eschdorf (6e) retrouve des couleurs à défaut de joueurs. En série 2, Echternach a laminé 4-0 Brouch et devrait être champion dimanche prochain à Dalheim. Trois équipes postulent pour la place de barragiste.

16 Echternach (en noir) promu en Division 2 à la suite de sa victoire contre Brouch (4-0). Photo: Serge Daleiden

Un partage 2-2 à Heiderscheid le 19 novembre sinon une razzia. Perlé avait livré un superbe premier tour (22 points sur 24) mais cherche son second souffle depuis la reprise (12 sur 21). Un surplace remettant en question le titre de champion et la montée directe. Troisième, Grevels compte deux longueurs de retard. Vu le calendrier - Heiderscheid (6e) dès jeudi 20h, Beckerich (5e) et Bourscheid (8e), l’optimisme reste de mise.



L’entraîneur Gabriel Vieira peste suite au 2-2 concédé à Troisvierges. «On maîtrisait les débats! On menait 2-0 (80e). L’arbitre siffle un coup de pied de but. Mon gardien lui dit qu’il a touché le ballon. Sur le corner, le Racing marque.» 2-1 via Ribeiro et 2-2 par l’inévitable Verbaarschot (90+1). Nouvelle désillusion.



«Je suis responsable de nos résultats mi-figue mi-raisin mais… c’est impressionnant ce qui m’arrive ces dernières semaines. Je compose avec d’innombrables blessés (dont Pjanic et ses 18 réalisations) et nous offrons aussi trop de cadeaux aux adversaires. Il faut gagner les trois derniers matches.» Le prochain est face à Heiderscheid/Eschdorf - remember le 19 novembre. «Ma formation est capable de battre n’importe qui», assure le cornac Jean-Paul Bossi. «Nous venons de renouer avec le succès.» 4-1 contre Clervaux. «J’avais juste douze joueurs. Je vais en récupérer quatre et le souhait est de bien terminer la saison (Perlé, Rambrouch et Beckerich).» Rambrouch (2e) et Grevels (3e) ont fait le travail.

Kopstal se troue à Noertzange

Facile vainqueur de Brouch, Echternach (1er) est assuré d’évoluer en D1. La remarque vaut pour Schouweiler (2e) qui s’est imposé 3-1 lors du choc à Clémency (3e) et repousse son rival à six longueurs. Les garçons de Jean-Louis Michel réalisent une mauvaise affaire au classement à l’instar de Kopstal défait sans gloire 1-0 à Noertzange. Du coup, Schengen (5e) en faisant une bouchée de Christnach (4-0) se relance pour la place de barragiste. Clémency, Kopstal et Schengen se tiennent sur un point! Kopstal-Clémency a lieu dimanche. Le suspense est à son comble.

Gilles Wagner: «J'arrête à Kopstal»

Jean-Paul José Baudot (président de Perlé): «On a un coup de mou. Je suis confiant à condition d’être vigilants jusqu’à la dernière journée. Le challenge est de finir à la première place… mais l’essentiel est d’assurer la montée. Je ne pense pas une seule seconde à la 3e place et aux barrages! On a un projet avec l’entraîneur Vieira. Le comité lui voue entière confiance. Nous voudrions nous stabiliser en D2.»

Jean-Paul Bossi (entraîneur d’Heiderscheid/Eschdorf): «Après quatre matches sans succès, il est agréable de ravir la totalité de l’enjeu. J’ai dispensé 98 entraînements depuis l’été et j’en serai à 100 cette semaine. Au 1er tour, j’avais en moyenne quatorze joueurs. Au 2e tour, c’est moins folichon avec, environ, six à huit garçons. Prétendre à une place dans le top 3 est impensable.»

Gilles Wagner (entraîneur de Kopstal): «Si tu ne marques pas, tu finis par encaisser. Mes joueurs étaient trop mous dans les duels et inefficaces dans le dernier geste. Noertzange a trouvé l’ouverture (59e). Vu la prestation d’ensemble, nous ne méritions pas la victoire ni même disputer le match de barrage. J’attends une réaction du groupe et voir s’il sera capable, une nouvelle fois, de relever la tête? Noertzange affronte nos concurrents, respectivement Schengen et Clémency: on verra s’il joue le coup à fond… Pour ma part, je vais arrêter. J'ai des examens à passer en fin d'année et je ne veux pas assurer la responsabilité de l'équipe dans ces conditions. Je resterai à l'avenir toujours à l'écoute d'un nouveau challenge. Peut-être plus en retrait. Kopstal compte 24 points de plus qu‘il y a un an et il reste trois matchs à jouer! Kopstal revit et le projet continuera.»