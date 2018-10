Nicolas Perez monte en puissance au fur et à mesure des échéances des Dudelangeois. L'attaquant français venu de Differdange postule à une place dans le onze de base du F91 face à la Jeunesse, ce mercredi, mais il sait que les places sont très chères.

Perez: «Mettre le premier but pour que la Jeunesse se découvre»

Didier HIEGEL Mise à jour du championnat: Dudelange (4e) - Jeunesse (1ère) ce mercredi à 19h30

Nicolas Perez monte en puissance au fur et à mesure des échéances des Dudelangeois. L'attaquant français venu de Differdange postule à une place dans le onze de base du F91 face à la Jeunesse, ce mercredi soir, mais il sait que les places sont très chères.

Nicolas, comment se présente ce match contre la Jeunesse?

Ça se présente plutôt bien. Nous sommes tous bien dans nos têtes, tous bien dans l'équipe et nous sommes désormais lancés en championnat. Ce match s'annonce bien, même si nous nous attendons à un combat étant donné que pas mal de joueurs dudelangeois évoluent cette saison sous les couleurs de la Jeunesse. Ce sera costaud, mais ce sera certainement un bon match qui fera le plus grand bien à l'équipe qui l'emportera.

De quelle manière avez-vous préparé ce duel? Avez-vous eu recours à la vidéo?

Non, pas de vidéo. On a préparé cette rencontre comme d'habitude, comme tous les autres matches de championnat, avec le programme d'une semaine classique si ce n'est un entraînement ce mardi soir. Le coach va faire ses choix et on verra.

Vous recevez la Jeunesse à domicile sur votre terrain aux dimensions plutôt réduites qui favorisent davantage les équipes qui défendent bas. A cela s'ajoutent des conditions de jeu qui seront sans doute plus difficiles en raison des conditions climatiques.

C'est notre stade et on connaît ses caractéristiques. Mais il est vrai que notre style de jeu s'accommode davantage de plus grands espaces. Nous savons nous adapter et la Jeunesse n'est pas la seule équipe à venir défendre quand elle joue à Dudelange. Je pense aussi que les Eschois vont proposer du jeu, essayer de profiter de quelques opportunités, ce sera donc bien pour nous. A nous de mettre le premier but pour que la Jeunesse se découvre par la suite. Dans cette perspective, nous pourrions alors en profiter.

«Je prends énormément de plaisir à voir jouer le F91»

Vous avez l'occasion ce mercredi de reprendre la main sur le championnat. Cela signifie aussi que la Ligue Europa et la débauche d'énergie qu'elle engendre n'a pas eu trop d'incidences négatives?

Non pas trop, si ce n'est un peu au départ, d'une part parce qu'on ne s'y attendait pas nous-mêmes, et d'autre part parce que nous avons laissé beaucoup de forces dans les qualifications. La gestion des matches de la poule est sans doute un peu différente, même si tout le monde se donne à fond. Nous avons du temps pour récupérer, nous avons la chance d'avoir un groupe qui se consacre presque exclusivement au football, on a de bons soins, de bons kinés. Chacun d'entre nous est aussi assez professionnel pour savoir ce qui est bon ou pas, et chacun prend le temps nécessaire pour faire ses soins et bien récupérer. Le haut niveau passe impérativement par là.

Concernant la Ligue Europa, vous n'avez disputé que 17 minutes à ce jour. Est-ce un gros regret de ne pas avoir joué davantage?

Bien entendu, mais ce sont les choix du coach. A part me réfugier dans le travail et montrer aux entraînements que je suis présent, je n'ai que ça à faire. A chaque fois que j'ai débuté un match, ou presque, j'ai marqué. J'ai trouvé l'ouverture contre Drita, ensuite ça a été un peu plus compliqué contre Mondorf (1-4) et face à Differdange (0-2), mais c'est le football. La roue va tourner et je continue à bosser. Le coach est professionnel, il voit parfaitement bien ce qui se passe aux entraînements et le travail que j'effectue. A chaque fois qu'il fait appel à moi, je réponds sur le terrain, que ce soit en match amical ou en Coupe comme ce fut le cas à Sandweiler (6-0).

Dino Toppmöller a été satisfait des joueurs qu'il a alignés en Coupe de Luxembourg. Vous avez marqué, cela signifie-t-il que l'on va vous voir davantage?

Je ne suis pas dans la tête du coach, mais en tout cas je l'espère. Sans prétention aucune, je pense avoir les qualités pour être au minimum dans le groupe de cette équipe. C'est aussi pour cela que l'on m'a recruté. Après, il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps, le groupe tourne bien alors même si je suis sur le banc je prends énormément de plaisir à voir jouer le F91. Même en Ligue Europa, cette équipe est surprenante. Au Betis, je n'étais pas dans le groupe et j'ai suivi le match au côté d'un de ses joueurs (Ryad Boudebouz). Il m'a avoué qu'il était surpris de la qualité de jeu de notre équipe. Comme je le dis toujours, c'est par le travail que je vais être récompensé de mes efforts. Ça commence à payer puisque j'ai été repris contre Niederkorn, après c'est à moi d'enchaîner et au coach de faire ses choix. Dans ses choix, il ne faut pas oublier qu'il y a ces règles des quatre joueurs transférés et des sept premières licences.



«Je sais d'où je viens»

Sur le plan personnel, êtes-vous revenu au niveau qui était le vôtre avant votre départ pour l'Australie lorsque vous aviez mis le football entre parenthèses?

Je ne sais pas si je suis actuellement revenu à mon meilleur niveau. Il y a deux ans, j'ai pratiquement arrêté le foot. Mon année passée à Differdange m'a remis dans le bain. En ce moment, je pense que je monte encore en puissance. Après, on peut toujours faire mieux, mais je sais aussi d'où je viens, je n'oublie pas qu'il y a deux ans j'étais à l'autre bout du monde et maintenant je joue la Ligue Europa! Le foot va tellement vite. Je sais me remettre en question et je sais faire la part des choses quand je ne suis pas dans le groupe ou quand ça se passe un peu moins bien. Je suis aujourd'hui assez mature pour me poser les bonnes questions et me dire que j'ai de la chance de faire ce que je fais.

Un pronostic pour ce match contre la Jeunesse?

3-1 pour nous...

...mais avec ce score vous n'êtes pas leaders au goal-average!

Exact! Alors 3-0!