Perez conclut en beauté, Pasqualon vainqueur final, Leyder sur le podium

Pit Leyder sur le podium final.

L'Italien Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) a remporté le SkodaTour de Luxembourg ce dimanche dans la capitale. La dernière étape disputée sur 168 km entre Mersch et la capitale est revenue au Français Anthony Perez (Cofidis).

Pasqualon succède au palmarès à Greg Van Avermaet non présent cette année sur la boucle grand-ducale. L'Italien a pris la troisième place ce dimanche d'une étape à suspense. Perez, sortie dans les dix derniers kilomètres, a gardé assez d'énergie pour coiffer Prades Reverter sur la ligne.



Pit Leyder a pris une superbe quatrième place de l'étape. Au général, le jeune Luxembourgeois finit troisième et conserve son maillot blanc de meilleur jeune.

Pasqualon en costaud à Schifflange, Kirsch troisième Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) s'est imposé en homme fort ce vendredi à Schifflange au terme d'une deuxième étape du SkodaTour de Luxembourg réduite à 89 km en raison des intempéries qui ont frappé Rosport et sa région la nuit dernière.

Six coureurs ont animé l'étape dans la première partie, comptant un moment un peu plus de trois minutes d'avance sur un peloton qui a rapidement réagi. Jonas Koch et Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice), Loïc Chetout (Cofidis), Romain Combaud (Delko Marseille-Provence KTM), Damien Gaudin (Direct Energie) et Davide Orrico (Team Vorarlberg-Santic) ont été les animateurs du jour.

Placé en juge de paix de ce final, le Pabeierbierga redistribué les cartes dans les deux derniers kilomètres avec notamment une attaque du vainqueur du jour, Perez, accompagné par Mauro Finetto (Delko Marseille-Provence KTM) et Angelo Tulik (Direct Energie).



Comme la meilleure défense, c'est souvent l'attaque, Pasqualon sortait du groupe des hommes forts pour tenter de faire briller son maillot jaune sur la ligne d'arrivée, mais Perez concrétisait le travail d'équipe et ponctuait une belle fin de semaine pour Cofidis avec notamment la victoire jeudi de Laporte.