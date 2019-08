Une semaine après son premier succès en Porsche Mobil One Supercup, Dylan Pereira avait à cœur de confirmer sur le Hungaroring pour le sixième rendez-vous de la saison. Au terme d’une course très solide, le Luxembourgeois a pu conserver la cinquième place qu’il avait obtenue lors des qualifications.

Pereira signe un top 5 en Hongrie

Une semaine après son premier succès en Porsche Mobil One Supercup, Dylan Pereira avait à cœur de confirmer sur le Hungaroring pour le sixième rendez-vous de la saison. Au terme d’une course très solide, le Luxembourgeois a pu conserver la cinquième place qu’il avait obtenue lors des qualifications.

Par Andy Foyen

La semaine dernière, Dylan Pereira signait sa toute première victoire en Porsche Mobil One Supercup à Hockenheim. Mais cette dernière n’était qu’honorifique. En effet, aucun point n’a été attribué au championnat, car moins de 50% de la course a été disputée. Toujours est-il que cette victoire laissait apparaître chez le pilote luxembourgeois une régularité retrouvée et il avait à cœur de continuer sur cette lancée en Hongrie.

Lors des essais libres, il signait un excellent chrono derrière le Français Julien Andlauer. Ce dernier rééditait sa performance en qualification et devançait le champion sortant Michael Ammermüller. Dylan Pereira se classait quant à lui en cinquième position.

Le départ de la course promettait d’être musclé. Le premier virage du circuit de Budapest est une épingle droite et la bagarre pour obtenir la meilleure trajectoire s'annonçait féroce. Plus prompt que Larry ten Voorde à l’extinction des feux, Dylan Pereira se portait vers la gauche du Néerlandais, tandis que Tio Ellinas se décalait vers l’intérieur. Ces trois pilotes abordaient ainsi le premier virage à trois de front. Ten Voorde et Pereira se touchaient et ce dernier se retrouvait hors des limites de la piste. Fort heureusement, le dégagement y est assez large et Pereira pouvait reprendre sa place dans le peloton au cinquième rang. Derrière, comme on pouvait s’en douter, c'était le carambolage et la voiture de sécurité devait faire son entrée, le temps de retirer les débris.

La course une fois relancée, les deux premiers au championnat prenaient immédiatement une avance confortable. La victoire allait à coup sûr se jouer entre Andlauer et Ammermüller. Derrière, Pereira était impliqué dans une bataille à quatre pour la troisième position. Si devant, Ammermüller prenait le dessus sur Andlauer, Pereira restait de marbre face aux tentatives d’intimidation de son poursuivant Florian Latorre.

Petit à petit, le champion en titre creusait l’écart en tête de course, la seule bataille digne de ce nom se jouait pour la troisième place. Ten Voorde, Ellinas, Pereira et Latorre se tenaient en effet en moins d’une seconde. Mais ni le Chypriote, ni le Luxembourgeois, ni le Français ne parvenaient à porter une attaque sur le Néerlandais. Les positions restaient figées jusqu'au passage du drapeau à damiers.



Ammermüller remportait la mise devant Andlauer et ten Voorde. Ellinas prenait la quatrième place juste devant Pereira. Sur les cinq premiers, seul ten Voorde ne fait pas partie du Lechner Racing Team. C’est un joli tir groupé dont se délectera Walter Lechner pour ses 70 ans.

Pour Pereira, la compétition continuera la semaine prochaine du côté de Zandvoort pour la Porsche Carrera Cup Deutschland. On y retrouvera un autre Luxembourgeois, Carlos Rivas. La prochaine échéance pour la Porsche Mobil One Supercup aura lieu à Spa Francorchamps en marge du GP de Belgique de F1 du 30 août au 1 septembre.