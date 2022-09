Le pilote de course a remporté, ce dimanche, la Porsche Supercup à Monza, réalisant un rêve. Il devient ainsi le premier Luxembourgeois à remporter cette épreuve dont les courses se déroulent en amont des GP de Formule 1.

Sport 2 min.

Course automobile

Pereira, nouveau vainqueur de la Porsche-Supercup

Jan MORAWSKI Le pilote de course a remporté, ce dimanche, la Porsche Supercup à Monza, réalisant un rêve. Il devient ainsi le premier Luxembourgeois à remporter cette épreuve dont les courses se déroulent en amont des GP de Formule 1.

Dylan Pereira était presque considéré comme l'éternel second. Depuis 2016, le Luxembourgeois de 25 ans participe à la Porsche Supercup, une série de courses organisée dans le cadre de la Formule 1. Si la saison dernière, Pereira n'avait obtenu que la septième place au classement général, il y a deux ans, il avait déjà failli remporté le titre. Le Luxembourgeois avait terminé deuxième de la Supercup et de la version allemande, la Porsche-Carrera-Cup. Mais ce weekend tout a basculé.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

En effet, dimanche, le pilote de l'équipe Lechner Racing n'a pas laissé échapper son premier grand titre. Lors de la dernière course de la saison de Supercup à Monza (I), le pilote de 25 ans a mené de main de maître son avance au classement général. Pereira avait déjà porté son avance à 18 points grâce à ses performances à Spa-Francorchamps (B) et Zandvoort (NL). Une neuvième place en Italie aurait suffi pour remporter le titre, mais il s'est finalement classé cinquième.

«Cela fait longtemps que j'attends de remporter un grand championnat», a déclaré Pereira après la course. «C'est vraiment un moment incroyable, un rêve est devenu réalité pour moi». Pendant le tour de sortie, l'émotion était assez forte dans la voiture.» C'est un sentiment extraordinaire quand on a réussi, un tel soulagement quand toute la pression retombe. Elle est toujours là jusqu'à la dernière seconde - même si de l'extérieur, cela peut sembler différent».

Après la course, le soulagement est grand. Photo: ATP images

Car la compétition à Monza n'a pas été si simple : Après les qualifications, Pereira a pris le départ de la course en troisième position - et donc devant ses concurrents ten Voorde et Laurin Heinrich. L'Allemand a perdu beaucoup de terrain après une collision dès le premier tour. Par la suite, Pereira a tenté de ne pas laisser passer ten Voorde.

La suite de la course a montré que les nerfs de Pereira ont joué un rôle. En effet, après plusieurs freinages - suivis de raccourcis dans les virages - le Luxembourgeois a écopé d'une pénalité de trois secondes. Pour couronner le tout, la direction assistée est tombée en panne vers la fin de la course.

Pereira a certes terminé troisième, mais a reculé à la cinquième place en raison de la pénalité. Ten Voorde, à son tour classé troisième à Monza, a dû se contenter de la deuxième place au classement général, avec 13 points de retard. La course a été remportée par le Danois Bastian Buus, un coéquipier de Pereira.

Mais le Luxembourgeois a également eu le droit à des victoires en course au cours de la saison : ses premières places à Imola (I), Spielberg (A) et Spa lui ont ouvert la voie vers le triomphe final.

Une victoire qui n'est pas passé inaperçu au gouvernement. Dans un communiqué, le ministre des Sports, Georges Engel (LSAP), n'a pas manqué de féliciter le sportif, évoquant une récompense «ô combien méritée» et qualifiant le jeune homme de «vrai ambassadeur sportif du Grand-Duché».

Porsche-Supercup - Classement général 1. Dylan Pereira (Lechner) 149 Punkte 2. Larry ten Voorde (NL/GP Elite) 136 3. Laurin Heinrich (D/Huber) 123 4. Bastian Buus (DK/Lechner) 122 5. Harry King (GB/Lechner) 112

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.