Ce jeudi (21h) sur la pelouse flambant neuve, mais gorgée d'eau du stade Josy-Barthel, le F91 Dudelange peut prolonger son rêve de qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League. A condition toutefois de battre les Chypriotes de l'APOEL Nicosie. Comme lors du match aller...

Sport 4 min.

Pelouse détrempée et rêve de qualification

Elle fait la Une de l'actualité depuis dix jours, éclipsant presque complètement l'importance capitale du match de ce jeudi soir. La pelouse du stade Josy-Barthel, théâtre des débats, a tout juste fini d'opérer sa mue mardi que déjà, elle s'apprête à subir son premier baptême du feu.

L'avis de l'expert ès gazon Aimé L'Hermite (48 ans) est le jardinier attitré du club de Charleroi (Division 1A belge) et spécialiste des gazons de football. Il sera présent au stade Josy-Barthel ce soir.

«S'il est bien entendu difficile d'émettre un jugement sans avoir vu l'état de la pelouse, je peux vous affirmer qu'elle va certes souffrir, vu les conditions climatiques très humides, mais elle tiendra le coup.»

Mieux, l'expert précise que «le gazon en rouleaux est assez épais et dispose en général d'une durée de vie d'environ six mois, à condition de l'entretenir régulièrement, et ce, déjà à la mi-temps du match de ce jeudi et dès le coup de sifflet final.»

Une bonne nouvelle, dans la mesure où l'enceinte de la route d'Arlon doit encore en théorie héberger des rencontres de mars à juin 2020.



Dudelangeois et Chypriotes de l'APOEL ne devraient avoir aucune pitié pour le gazon fraîchement posé en début de semaine et copieusement arrosé par les éléments depuis lors.

Les joueurs de l'APOEL Nicosie ont pu découvrir la pelouse bâchée du Josy Barthel mercredi en soirée Photo: Pierre Matgé

C'est que, tant les hommes de Bertrand Crasson que ceux de Thomas Doll visent ni plus ni moins que la qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League.

Le stade Josy-Barthel retrouve des couleurs Les ouvriers de la Ville et la société néerlandaise chargés de la réfection totale de la pelouse ont réalisé des prouesses. Les dernières bandes de gazon ont été posées et le match Dudelange - Nicosie devrait avoir lieu. Mais dans quelles conditions?

Pour le F91, qui patine toujours autant en championnat (6e, 17 pts après un nul 2-2 dimanche contre Strassen), l'équation est simple: une victoire permettrait aux joueurs de la Forge du Sud de conserver leur sort entre leurs mains avant l'ultime journée et le déplacement chez les Azéris de Qarabag (12 décembre), un nul ne leur ôterait pas toute chance de qualification, mais ils ne seraient alors plus maîtres de leur destin, tandis qu'une défaite les éliminerait irrémédiablement de la course à la deuxième place du groupe A.

Au-delà du double affrontement de 2017 (double défaite 0-1), le nom de l'APOEL Nicosie, riche de ses 28 titres de champion et de ses 21 coupes nationales évoque bien évidemment un souvenir mémorable chez Bertrand Crasson et sa troupe. Pour la grande première du technicien belge, fraîchement promu à la place d'Emilio Ferrera, Dudelange avait ramené une victoire sensationnelle de l'île d'Aphrodite le 19 septembre dernier.

Une victoire pour l'Histoire En s'imposant 4-3 sur la pelouse de l'APOEL Nicosie, Dudelange a décroché la première victoire d'une équipe luxembourgeoise en phase de poule de la Ligue Europa. Ce succès gonflera aussi les caisses du club de la Forge du Sud de 570.000 euros.

A l'issue d'un match complètement fou, riche en renversements de situations, le F91 s'était imposé 4-3 à Nicosie, avec des réalisations signées Sinani (2), Bernier et Stolz. Las, le champion du Luxembourg n'a depuis lors pas réussi à gonfler son capital à la faveur des joutes face à Qarabag (1-4) et Séville (0-3 et 2-5).

C'est donc nanti de trois unités que le club du président Schumacher défie l'actuel troisième du championnat de Chypre, qui le précède d'une longueur (4 pts) au classement du groupe 1.

Pour trouver le chemin des filets, Dudelange compte une fois encore sur son «serial-buteur» international, Danel Sinani, déjà... nonuple buteur cette saison sur la scène européenne, dont quatre réalisations en matches de poule. L'armada offensive du F91 affiche d'ailleurs complet, avec les Stolz, Bernier, Bettaieb, Klapp, Bernier et autres Lavie et Muratovic.

Une qualification à 500.000 euros

Mieux, Crasson acte le retour de la plaque tournante allemande, Mario Pokar, remis d'une blessure à un genou et éloigné des terrains depuis le 6 octobre. Toutefois, le Belge hésitera sans doute à le relancer directement dans le grand bain et Pokar devrait d'abord s'asseoir sur le banc des réservistes,

Derrière, les tauliers Jonathan Joubert et Tom Schnell s'apprêtent à disputer respectivement leur 61e et 40e rencontre européenne. Avec, chevillé au corps, le secret espoir de prolonger le bail dudelangeois sur la scène continentale au-delà du Nouvel An. L'exploit serait historique, sachant en outre que la deuxième place finale du groupe A, synonyme de qualification pour les seizièmes de finale de la C3, rapporterait la somme rondelette de 500.000 euros au F91 Dudelange.

Le coup d'envoi est fixé à 21 heures et l'arbitre des débats sera l'Italien Gianluca Rocchi, assisté de Giorgio Peretti et Giorgio Schenone.