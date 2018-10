Le FC Bettendorf fait partie des trois équipes à ne pas avoir encore décroché le moindre point. Pedro Marques, l'entraîneur-adjoint, fait le point sur cette situation délicate.

Sport 2 min.

Pedro Marques (FC Bettendorf): «On aura plus d'espaces à Pétange»

Troisième journée du championnat de futsal

Le FC Bettendorf fait partie des trois équipes à ne pas avoir encore décroché le moindre point. Pedro Marques, qui forme un binôme d’entraîneur avec Filipe Pinto, fait le point sur cette situation délicate.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume



Pedro Marques, le FC Bettendorf vient de concéder sa deuxième défaite de la saison après les revers contre le FCD03 et face à l’Amicale Clervaux Futsal. Est-ce inquiétant pour la suite?

On savait qu’on avait beaucoup de pain sur la planche. Les joueurs ne comprennent pas tous les principes du jeu et il y a beaucoup de choses à faire. Mais on travaille assez dur pour parvenir à nos objectifs. Il faut d'abord préparer l’équipe avec les bases et les principes de jeu, ce qui est le principal. Ensuite, éviter à tout prix la descente en Ligue 2.

Il faut aussi indiquer que vous avez affronté les deuxième et troisième du classement...

Differdange et Clervaux sont tout de même respectivement ex-champion du Luxembourg et double finaliste du play-off titre. Même si Clervaux a perdu quelques joueurs, ce n’était pas un cadeau de les affronter en début de saison.

Pourquoi avez-vous accepté de relever le challenge du FC Bettendorf ? C’est un projet qui vous a séduit?

C’était une proposition de Filipe Pinto, l’ex-coach de Clervaux, car on se connaît déjà depuis longtemps. Il m’a proposé de venir travailler avec lui à Bettendorf. Ce n’est pas un souci pour moi d’être entraîneur-adjoint. Avec Filipe, on a beaucoup d’idées en commun et on va essayer de créer quelque chose ensemble.

Vous qui avez coaché quatre clubs suisses par le passé et gagné le championnat avec le RCD Fidell Futsal. Quelle est la différence majeure entre les deux pays?

Il n’y a pas de grande différence. C’est surtout au niveau de l’expérience car le championnat suisse existe déjà depuis une dizaine d’années. Au Luxembourg, il y a déjà quelques équipes avec un bon niveau de jeu. Tout comme en Suisse, il y a aussi quelques équipes qui dominent. Les autres essaient de suivre tant bien que mal.

Le prochain match sera face à l’Union Titus Pétange Futsal qui vient également d’enregistrer une défaite. Qu'attendez-vous de votre groupe?

On attend une réaction du groupe. Cela sera un match assez incertain dans une plus grande salle que la nôtre. Avec ces autres dimensions, je pense que l’on arrivera à mieux développer du jeu puisque l’on aura plus d’espaces. Les joueurs auront plus de temps de réaction contrairement à Bettendorf où il faut être très réactif.

Le programme de la 3e journée de Ligue 1

Samedi

18h30: Red Boys Aspelt - Samba 7 Futsal Niederkorn

20h: Union Titus Pétange Futsal - FC Bettendorf

Dimanche

18h: Amicale Clervaux Futsal - AS Sparta Dudelange

18h30: FC Differdange 03 - Futsal US Esch

Lundi

20h: FC Nordstad - Racing Futsal Luxembourg

Le programme de la 3e journée de Ligue 2

Dimanche

19h: ALSS Luxembourg - Futsal US Esch II



19h: Futsal Miseler Léiwen Wintrange - Futsal All Stars Colmar-Berg



19h30: FC Wiltz 71 - Futsal Wilwerwiltz



CS Fola Esch - 58 Latdevils Garnich 3-0 forfait

Exempt: RAF Differdange