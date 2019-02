Les Red Boys Aspelt sont la bonne surprise du championnat de Ligue 1. Le promu est quatrième. Lors de cette treizième journée, il devra faire face à l'AS Sparta Dudelange. Pedro Cardoso, le gardien de but d'Aspelt, se sent comme un poisson dans l'eau.

Pedro Cardoso: «On peut assurer une place dans le Top 4»

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Pedro, aucun club n'a joué au futsal le week-end dernier. La FLF avait décidé de suspendre la journée suite à des incidents lors d'un match de Ligue 2. Pensez-vous que la Fédération ait pris la bonne décision?



D'un côté, je comprends la prise de position de la FLF car c'est une affaire qu'on ne peut pas prendre à la légère. Surtout que le futsal au Luxembourg évolue de plus en plus chaque année. Ce ne sont plus des groupes d'amis qui se réunissent les week-ends pour s'amuser, c'est quelque chose de sérieux maintenant. D’un autre côté, je trouve ça injuste pour les clubs qui ne sont pas concernés.

Aspelt avait avoué vouloir se battre pour le Top 4 cette saison. Pour le moment, la mission est réalisée puisque vous vous situez à la quatrième place. Y a-t-il une certaine pression du résultat?



Le responsable de la section futsal ainsi que mon capitaine nous ont toujours expliqué que l'objectif était le Top 4, même si le club est dans sa première année en Ligue 1. Si on arrive à se maintenir en Ligue 1, la première saison sera déjà une grosse victoire pour nous face aux investissements que les autres équipes ont réalisés. On est un club familial et on croit en notre potentiel, je crois aussi qu'on peut assurer une place dans le Top 4. Je ne pense pas qu'il y a trop de pression au sein de l'équipe, on joue simplement match par match.

Aspelt réalise de bonnes prestations à domicile tout comme en déplacement. Deux victoires, deux défaites et un nul en déplacement. Trois victoires, deux défaites et un nul à l’extérieur. Comment expliquez-vous cette bonne alchimie?



La bonne saison qu’on réalise est due aux efforts de toute l'équipe, du coach et du président. On se donne tous les moyens possibles pour travailler et rien ne nous manque. Je suis passé par quatre clubs différents au pays et c'est la première fois que je vois une vraie famille. Que tu sois sur le banc ou sur le parquet, peu importe, tout le monde est du même côté. Je pense que c'est cela notre secret. Et bien sûr, la mentalité des Balkans ne te permet pas de baisser les bras. Il faut se battre jusqu'à la dernière seconde.

Votre prochaine rencontre se jouera sur le parquet de l'AS Sparta Dudelange, situé à cinq unités derrière vous. Avec une victoire, vous prendriez un avantage de huit points sur votre adversaire. Ce qui serait de bon augure pour la suite, non?



Le Sparta Dudelange a une très bonne équipe. Je possède quelques ex-coéquipiers et des amis dans ce club. Cela va être une "bataille" dans le bon sens du terme. Ils ont un coach qui à son curriculum vitae qui parle pour lui. J’ai vu quelques matchs et ils sont très forts individuellement, ils sont encore plus forts qu'au premier tour où nous les avions battus chez nous. On est également plus fort et on va tout faire pour rentrer avec les trois points, même si j'avoue que l’actuel positionnement du Sparta au classement est trompeur. Mais on espère surtout assurer notre place aux play-offs.

Samedi

19h30: FC Wiltz 71 - All Stars Colmar-Berg

Dimanche

18h: Wilwerwiltz - RAF Differdange

19h: Miseler Léiwen Wintrange - ALSS Luxembourg

Exempt: CS Fola Esch