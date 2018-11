On a parlé tactique ce lundi en compagnie de l'entraîneur de Mondorf mais aussi du titre de champion d'automne de la Jeunesse, du faux-pas de Dudelange à Rosport et du coup de mou du Racing sans oublier les tops et les flops.

Paulo Gomes dans Zone Mixte: «L'argent n'offre pas de garantie sur le beau jeu»

Adepte du beau jeu, Paulo Gomes a évoqué sa vision du football, son échec au RM Hamm Benfica et son rôle de coach à Mondorf où «succéder à Arno Bonvini était difficile».



