Le joueur-star de l'équipe de France et de Manchester United a lancé, dimanche, une levée de fonds contre la pandémie virale dont l'Europe est devenue le cœur.

Paul Pogba veut tacler le covid-19

(AFP) - Paul Pogba, joueur-star de l'équipe de France et de Manchester United, a lancé dimanche une levée de fonds contre la pandémie de nouveau coronavirus, promettant de donner au moins 30.000 euros. Le champion du monde 2018 a lancé une collecte sur sa page Facebook et a promis, si les dons dépassent 30.000 euros, de doubler le montant sur ses propres deniers. «La pandémie de coronavirus affecte la santé et la vie de beaucoup de gens, y compris des enfants.

Le footballeur a décidé d'entamer cette démarche, le jour pile de son 27ème anniversaire.

L'impact d'une épidémie à grande échelle, en particulier sur les enfants pauvres et vulnérables, peut être immense». L'argent collecté servira à acheter des gants pour le personnel sanitaire, des masques et des lunettes de protection. Quatre heures après avoir été lancée, la collecte avait récolté environ 2.500 euros.

Pogba n'est pas la seule vedette du ballon rond à se mobiliser. La plus célèbre d'entre elles, Cristiano Ronaldo s'est notamment exprimé vendredi sur les réseaux sociaux pour appeler ses fans à respecter les consignes des autorités sanitaires. «La protection de la vie humaine doit s'imposer à tout autre intérêt», a écrit le quintuple Ballon d'or.

L'attaquant vedette de l'équipe du Portugal et de la Juventus Turin figure actuellement à l'isolement à Madère depuis plusieurs jours mais ne présente aucun symptôme de la maladie provoquée par le nouveau coronavirus. Le sportif a également proposé d'ouvrir plusieurs des hôtels dont il est propriétaire pour accueillir des malades.