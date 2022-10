Sollicité par les clubs pour quatre nouvelles années à la tête de la FLF, Paul Philipp a repoussé son challenger dans les cordes, mais Kremer voit déjà plus loin.

Sport 3 min.

Fédération luxembourgeoise de football

Philipp confirmé, Kremer n’abandonne pas

Christophe NADIN Sollicité par les clubs pour quatre nouvelles années à la tête de la FLF, Paul Philipp a repoussé son challenger dans les cordes, mais Kremer voit déjà plus loin.

Ce n'est ni un plébiscite, ni une victoire à la Pyrrhus. Juste un succès. Avec plus de 100 voix d'avance, Paul Philipp a étouffé dans l'œuf la révolte. Les 112 clubs du pays se sont prononcés. L’homme fort du football grand-ducal depuis 18 ans a récolté 433 des 733 voix mises en jeu ce samedi matin au 104e Congrès de la FLF, au centre Paul-Barblé de Strassen. Avec 302 suffrages, Claude Kremer est resté à distance respectable alors que deux bulletins sont restés blancs.

L’arbitrage, la quadrature du siècle La crise aiguë que traverse l’arbitrage est autant visible au sommet qu’à la base de la pyramide. Les lignes ont bougé bien trop timidement ces dernières années et la cote d’alerte est atteinte.

«Je suis soulagé qu'on en termine avec tout ça car depuis un mois, on parle plus de politique que de football. La communication, c'est bien mais on est ici pour parler du jeu. Le football a été maltraité ces dernières semaines et je sais pourquoi. A vous d'en tirer les conclusions.» Philipp martèle le même discours qu'en campagne. L’ancien sélectionneur veut relancer la machine dès la semaine prochaine pour poursuivre un travail de longue haleine. Avec quel chantier prioritaire? «Tous. Bien sûr que le nombre d'arbitres interpelle mais on n'a pas découvert ça il y a trois semaines. Si j'avais la recette miracle, on l'aurait déjà appliquée mais le constat est le même chez tous nos voisins.»

Un vote individuel, une stratégie collective S’il s’agit de désigner un nouveau président et cinq candidats au conseil d’administration, l’approche groupée est celle choisie pour arriver à ses fins.

Il restait à savoir qui siégerait à ses côtés au prochain conseil d'administration. Cinq postes étaient à pourvoir. Deux fidèles lieutenants de Philipp sont passés: Nicolas Schockmel (Brouch) avec 423 voix et Marco Richard (Harlange-Tarchamps) avec 414 voix. Ils sont devancés par Carine Nardecchia (Luna - 435 voix) qui se représentait comme électron libre. Christian Weis (Biwer) est le petit nouveau de la bande avec le meilleur score des postulants (448). La dernière place se jouait entre Barbara Agostino (Mamer) et Tun Mestre (Pétange) envoyés en ballottage. L'ancien arbitre est sorti vainqueur (377 contre 329). Il devra composer avec Charles Schaack au CA pour sortir l'arbitrage de l'ornière.

Claude Kremer félicite Paul Philipp. Photo : Ben Majerus

«Je pense me représenter»

Le grand perdant du jour est Henri Mausen (Pratzerthal-Redange). Soutien indéfectible de Paul Philipp, le médecin est recalé.

Claude Kremer, lui, n'est pas sorti battu de la mêlée. «Humainement, on sort toujours un peu déçu d'une élection perdue mais vous voyez que j'arbore tout de même un large sourire. Je récolte 41% des voix, c'est-dire qu'il m’en manque 130 pour passer. Soit l'adhésion d’une bonne demi-douzaine de grands clubs.»

Comment les clubs choisissent leur candidat La personnalité d’un président est-elle au-dessus de son programme? Balade aux quatre coins du pays pour savoir comment chaque club décide pour qui voter.

Un résultat qui pousse l'ancien arbitre à voir plus loin et à envisager de poursuivre son action. «Peut-être que je me représenterai dans deux ans pour entrer au conseil d’administration. Ou que je retenterai ma chance dans quatre ans pour la présidence», ponctuait celui qui aura animé les dernières semaines du Congrès.

Ces votes ont éclipsé les autres points à l'ordre du jour. Tous les rapports ont été votés, y compris les modifications proposées dans les statuts. Pêle-mêle, on citera la possibilité pour un joueur transféré de façon temporaire de retourner en hiver dans son ancien club si les deux parties sont d'accord ou encore celle pour un club d’engager deux joueurs + un gardien à la trêve hivernale.

La réforme de la répartition des votes a été présentée. Elle devrait trouver un aboutissement très prochainement.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.