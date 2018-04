Pedro Teixeira restera fidèle à Medernach tout comme Paul Hunnewald qui va poursuivre l'aventure avec Bissen en Promotion d'Honneur. Almir Civic vit match par match et continue d'y croire à la tête de l'Avenir Beggen.

Paul Hunnewald: «Ce ne sera pas facile, je ne suis pas naïf»

L'entraîneur de Mertzig, Neil Pattison se pique au jeu.

Adis Omerovic (Wormeldange): «La victoire est à mon avis méritée. Même si Aspelt a manqué un penalty, stoppé par notre gardien à 0-0. Nous avons également obtenu un penalty que nous ratons aussi en première mi-temps. Après la pause, la pression mise sur notre adversaire a trouvé sa récompense, avec trois buts du meilleur buteur de notre division, Michal Mroch (50e, 80e et puis à la 92e) . C’était un match très dur pour les techniciens mais mon équipe a montré de nouveau un grand esprit et une très grande volonté.» Aspelt - Wormeldange 0-3

Neil Pattison (Mertzig): «Notre objectif reste le même qu'en début de saison: prendre un maximum de points. On pensait dimanche rencontrer un adversaire plus combatif, mais je pense que Kehlen a raté un peu son match. Cependant, Kehlen a pris l'avantage une minute après la mi-temps et mon équipe, piquée au vif, a réagi en marquant trois buts, en manquant d'autres occasions. Vu la situation actuelle, la fin de saison sera passionnante et nous sommes encore concernés.» Mertzig - Kehlen 3-1

Almir Civic (Beggen): «Après le 0-2, on a changé de tactique, en affichant, en même temps, plus de volonté qu'en première mi-temps. Encore une fois, on encaisse sur une phase arrêtée, une maladie chez nous. On avait les occasions pour mener, mais la malchance s'en est mêlée où le gardien de Sanem était efficace. Finalement, on a montré une belle mentalité en parvenant à revenir au score. Le match nul est correct à la vue des 90 minutes. Tout reste possible pour le maintien avec encore deux duels à jouer face à des adversaires directs.» Beggen - Sanem 2-2

Pascal Fabbri (Bertrange): «Les 20 premières minutes n'ont pas été bonnes. Ensuite, on a bien réagi en revenant chaque fois au score. Cependant, on encaisse des buts trop faciles. Devoir travailler sans gardien toute la semaine, c'est compliqué. Dylan Costa s'est dévoué et a eu le courage de se mettre dans les buts, sans connaître la même réussite que dans les deux précédentes sorties.» Bertrange - Berbourg 3-5

Pedro Teixeira (Medernach): «Une victoire méritée. Medernach a prouvé ses qualités. On mérite mieux que notre classement actuel, surtout avec les blessés de retour dans le cadre qui ont ajouté de la dynamique à l'équipe. L'état d'esprit est impeccable. On continue d'intégrer des joueurs de Medernach dans l'équipe, il étaient 11 ce dimanche sur la feuille de match. Personnellement je suis heureux de cette mentalité. Il n'y a pas de secret dans la réussite. Et je peux déjà annoncer que j'ai signé pour une année supplémentaire.» Medernach - Bissen 1-0

Paul Hunnewald (Bissen): «Le tournant du championnat, la victoire à Lintgen au premier tour (1-4). On a montré de quoi on était capable. Nous n'étions pas favoris en début de saison. Et quand on descend, inverser une spirale n'est pas toujours facile. Notre parcours a été presque parfait. Certes ce n'est pas idéal d'être champion avec une défaite mais nous avons affronté une très belle équipe de Medernach. J'avais des gars qui ont été toujours à fond avec un tempérament de gagnant et on a toujours été jusqu'au bout de nos matchs durant toute la saison. J'ai déjà accepté le challenge de la saison prochaine en Promotion d'Honneur et je sais que cela ne sera pas facile, je ne suis pas naïf.» Medernach - Bissen 1-0

Thomas Muller (Aspelt): « Je suis satisfait de la réaction de l'équipe qui a montré de l'engagement. Un bon match. Si nous avions évolué de cette manière depuis quelques semaines, nous compterions trois à cinq points de plus. Wormeldange n'a trouvé la clé qu'en seconde période, et marqué les deux derniers buts dans les 10 dernières minutes. Chapeau aussi à Adis Omerovic, qui sait parfaitement gérer son équipe. L'un des entraîneurs les plus appréciables de la série avec entre autres, Johann Bourgadel.» Aspelt - Wormeldange 0-3