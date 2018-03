Patrick Leogrande (Mersch) a passé une mauvaise après-midi amère, alors que Franceso Controguerra (Äischdall) n'a été rassuré qu'en toute fin de match. Claude Mangen (Weiler) joue franc-jeu alors que Paul Hunnewald (Bissen) relève la qualité de Steinfort.

Sport 4 min.

Paul Hunnewald (Bissen): «Steinfort sera difficile à battre»

Patrick Leogrande (Mersch) a passé une mauvaise après-midi amère, alors que Franceso Controguerra (Äischdall) n'a été rassuré qu'en toute fin de match. Claude Mangen (Weiler) joue franc-jeu alors que Paul Hunnewald (Bissen) relève la qualité de Steinfort.

Propos recueillis par Daniel Pechon



Paul Hunnewald (Bissen): « Nous avons joué contre une bonne équipe de Steinfort, mais j'ai des regrets car nous gaspillons beaucoup d‘occasions. Le déchet a été particulièrement élevé dans le premier quart d‘heure après la pause. Ensuite, le match a été ouvert avec des occasions des deux côtés. Ceci dit, je pense que cette équipe de Steinfort sera difficile à battre.» Steinfort - Bissen 0-0

Patrick Leogrande (Mersch): «Très déçu dans la manière de jouer. On peut perdre un match, mais il faut faire preuve de volonté et se battre sur le terrain. On a manqué de tout cela dimanche et rien n'a fonctionné. Beaucoup de mauvaises passes et d'absence de duels gagnés. Il n'y avait absolument rien de rien et dans tous les domaines. Avec cette mentalité, on va finir en milieu de tableau au lieu de lutter pour une belle place de barragiste. Kehlen mérite sa victoire.» Mersch - Kehlen 1-2

Gregory Molitor (Lintgen): «La première mi-temps a été mauvaise, pour les deux équipes. En deuxième mi-temps, avec quelques rectifications, on est devenu bien meilleur. Sur ce deuxième acte, je ne peux rien reprocher à mes joueurs surtout après la débauche d'énergie effectuée à Steinsel en milieu de semaine. Il manquait juste le but!» Mertzig - Lintgen 0-0

Claude Mangen (Weiler): «Une victoire méritée sur les 90 minutes. L’équipe a montré une réaction positive après le match en semaine. Une première mi-temps maîtrisée dans tous les secteurs avec deux buts de Lima et Ainahi. Et on a raté ensuite plusieurs occasions pour faire le troisième. En deuxième mi-temps, on hérite encore de deux occasions pour "tuer" le match. Notre adversaire en a profité pour revenir dans le match... dans sa troisième frappe au but. On a bien géré le 2-1 et on termine le match avec un joli coup franc de Bellini.» Red-Black - Weiler 1-3

Claude Mangen réagit après l'annonce du nouvel entraîneur: «Pour nous (avec Claude Meylender), la décision est simplement surprenante. Je suis très déçu des responsables du club. D'abord par la manière (par téléphone sans avoir une réunion avec le comité), ensuite par les arguments avancés (le comité explique avoir fait de mauvaises expérience avec des entraîneurs qui sont restés plus de trois ans). Cela fait deux ans et demi que nous entraînons. Enfin, le moment est mal choisi. Point de vue bilan, les résultats ainsi que le classement actuel, rentrent dans l’objectif fixé.»

Francesco Controguerra (Äischdall): «Et on manque deux penaltys! Un en tout début et un autre en deuxième mi-temps. En manquant nos occasions, on a maintenu Vianden en vie. Et ça jusqu’à la fin du match sur un drôle de terrain. Dommage pour Vianden qui doit s’entraîner et jouer sur ça...C'était difficile de combiner sur cette pelouse. Heureusement, Ken Stockreiser a fait 0-1 et Dritro Kelmendi, tout à la fin, marque le 0-2.» Vianden - Äischdall 0-2

Patrick Zöllner (Berbourg): «Je pense que la victoire est méritée. Les deux équipes ont fait un bon match, surtout en tenant compte qu'elles viennent d'accomplir deux semaines anglaises compliquées. La fréquence normale de match est déjà assez difficile et éprouvante pour des amateurs. Mes garçons ont de nouveau montré une belle volonté. Les buts ont été marqués par nos attaquants Boussi et Laouira.» Berbourg - Schifflange 2-0

Pascal Fabbri (Bertrange): «Dans les matches précédents, le contenu était intéressant mais sans empocher de point au bout des 90 minutes. Cette fois le contenu a été moins bon mais on a été efficace. Notre jeune gardien, Karels, n’a eu que deux arrêts à effectuer, mais ils ont été déterminants. Les entrées de Manuto Maury et Mpia nous ont fait du bien. Les buts ont été marqués par Maziz et Bas.» Belvaux - Bertrange 0-2

Laurent Delleré (Sanem): «En août, j'avais douze transferts ou nouveaux joueurs et il fallait trouver la bonne formule et en faire un groupe. Cela a pris du temps, mais aujourd'hui les joueurs se trouvent sur le terrain et les automatismes existent. C'est une explication à nos dernières performances. Bien sûr, les renforts de l'hiver ont aussi fait du bien en apportant de la percussion à notre ligne offensive.» Aspelt - Sanem 0-3

Thomas Muller (Aspelt): «On ne perd pas à cause de l'arbitre, mais on encaisse deux buts sur des erreurs d'arbitrage. A noter aussi , c'est très particulier, la rencontre a débuté avec dix minutes de retard... à la demande de l'arbitre. Sanem reste une belle équipe et on termine les 25 dernières minutes à neuf.» Aspelt - Sanem 0-3