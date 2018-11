Le FC Metz accueille le Gazélec Ajaccio ce lundi (20h45) en position de leader de la Ligue 2. L'ex-gardien grenat Patrick Barth commente l'évènement et voit les Messins s'imposer avec deux buts inscrits à David Oberhauser, un ancien de la maison mosellane.

Sport 4 min.

Patrick Barth: «Au FC Metz, Selimovic me fait peur en défense»

Le FC Metz accueille le Gazélec Ajaccio ce lundi (20h45) en position de leader de la Ligue 2. L'ex-gardien grenat Patrick Barth commente l'évènement et voit les Messins s'imposer avec deux buts inscrits à David Oberhauser, un ancien de la maison mosellane.

Par Hervé Kuc

Patrick, vous avez donné le coup d'envoi fictif de Sarreguemines-FC Metz. Pourquoi?



C'est à la demande de Christophe Marie, le président du club sarregueminois que je l'ai fait avec plaisir. J'aurais aimé que Carmelo Micciche puisse être présent mais cela n'a pas été possible. J'ai assisté à un match assez triste entre une formation sarregueminoise qui a rapidement perdu Hassan M'Barki, son meilleur élément, et qui a eu du mal à accélérer face à une équipe messine qui n'a pas su mettre une pression sur son adversaire d'entrée de jeu.

La qualification messine (1-1, 4 à 1 aux tab) est-elle logique?



Metz a joué avec le feu et sa qualification a finalement été réalisée dans la douleur. En attaque, on a pu se rendre compte que cela demeure bien trop léger, la preuve le seul but grenat a été inscrit sur penalty face à une formation de National 3. Je n'ai pas eu l'impression d'assister à une vraie rencontre de Coupe de France.

Gauthier Hein et Vahid Selimovic ont débuté la partie face à Sarreguemines. Ont-ils marqué des points?



Hein n'a pas su apporter beaucoup de centres. C'est un joueur qui prend le ballon et qui a la fâcheuse habitude de vouloir entrer à l'intérieur du jeu. Au final, il ne crée pas beaucoup de danger. Quant à Vahid Selimovic, j'avoue que ce garçon me fait peur en défense. Il revient à la compétition, mais il n'est pas sûr dans ses interventions et j'ai finalement trouvé que les défenseurs centraux de Sarreguemines étaient meilleurs que lui. J'ai également noté que Renaud Cohade était descendu d'un cran en seconde période, ce qui n'a pas facilité le jeu de son équipe par la suite.

Vous avez été gardien de but. Que pensez-vous de la prestation de Paul Delecroix?



J'ai bien aimé son match. Il s'est montré sûr dans ses gestes et le FC Metz possède deux gardiens de qualité avec Alexandre Oukidja. Lui, il a fait gagner deux points à son équipe lors du déplacement à Châteauroux (2-1, 14e journée de L2). Il possède du caractère et affiche une bonne personnalité. On sent que c'est un gagneur.

Le Gazélec Ajaccio arrive à Saint-Symphorien. Etes-vous confiant?



Le FC Metz va retrouver une bonne dizaine de ses joueurs internationaux et cela devrait aller mieux. Les conditions de jeu seront également d'une qualité plus correcte car la pelouse de Saint-Symphorien permet un meilleur football que celle de Sarreguemines. Je ne vois pas pourquoi le train devrait dérailler.

Le FC Metz affiche-t-il les qualités nécessaires pour décrocher son billet pour la Ligue 1 en mai prochain?



En tout cas, c'est une formation qui ne doute pas. Elle n'est jamais entrée dans une spirale de la défaite, celle qui vous fait chuter trois ou quatre fois de suite. La force des Messins est de savoir réagir très rapidement après une contre-performance. La dynamique du succès revient.

Peut-on connaître votre pronostic pour le match de ce lundi?



Je vais miser sur un succès des Messins sur le score de 2 à 0. Je ne souhaite pas que David Oberhauser (au FC Metz de 2014 à 2017, ndlr), qui revient «à la maison», encaisse une grosse défaite à Metz. Il faut néanmoins se méfier de cette équipe du Gazélec car depuis qu'Hervé Della Maggiore est venu relayer Albert Cartier, j'ai l'impression que les résultats s'améliorent.

L'enjeu de la rencontre

Le FC Metz (1er, 31 points) reçoit le Gazélec Ajaccio (13e, 17 points): un lundi soir (20h45), par un temps froid et devant une assistance qui sera forcément clairsemée. Pour espérer réchauffer l'atmosphère, Frédéric Antonetti récupère l'ensemble de ses internationaux. Habib Diallo, suspendu à Châteauroux, va venir apporter du poids à un secteur qui en manque parfois. Le technicien grenat devrait revenir à une formation classique même si le poste de latéral droit reste toujours en jachère (Balliu, Rivierez ou Jans). Une 15e journée de Ligue 2 que les partenaires de Renaud Cohade disputeront tout en connaissant les résultats de leurs principaux rivaux (Orléans-Brest et Troyes-Lorient se jouent vendredi soir) tandis que Lens-Grenoble se déroulera ce samedi.

Le «prono» de la rédaction

Une qualification laborieuse acquise à Sarreguemines en Coupe de France, dans une épreuve jamais facile à maîtriser. Le FC Metz va repartir de l’avant face au Gazélec. Notre pronostic: 3 à 0.