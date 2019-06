Le SkodaTDL fera l'objet d'une couverture télévisée, mais cette 79e édition se disputera sans formation du WorldTour. Avec la présence d'une sélection nationale et plus d'une dizaine de Luxembourgeois, les fans du pays seront comblés.

Sport 6 min.

Pasqualon et Lammertink candidats à un deuxième sacre

Eddy RENAULD Le SkodaTDL fera l'objet d'une couverture télévisée, mais cette 79e édition se disputera sans formation du WorldTour. Avec la présence d'une sélection nationale et plus d'une dizaine de Luxembourgeois, les fans du pays seront comblés.

Cela n'arrive pas chaque année mais pour l'édition 2019, qui débute ce mercredi soir par le traditionnel prologue au cœur de la capitale, on retrouve sur la ligne de départ deux anciens vainqueurs avec le Néerlandais Maurits Lammertink (2016) et l'Italien Andrea Pasqualon, vainqueur sortant. Le Batave de la formation Roompot et le Transalpin de Wanty devraient à nouveau jouer les premiers rôles en cette fin de semaine.



A l'instar de l'an dernier, aucune formation du WorldTour ne se retrouve sur la grille de départ, de quoi laisser présager une course ouverte et offrir l'une ou l'autre belle surprise aux suiveurs comme Pit Leyder en 2018. Il y a un an, le Diekirchois s'était montré régulier tout au long de l'épreuve avec à la clé une très belle troisième place et le maillot blanc de meilleur jeune.

«Il n'y a pas trop de stress mais plutôt de la joie que la course commence. Le but de l'équipe est de répéter nos résultats de l'édition dernière et j'ai le sentiment qu'avec l'équipe que nous alignons, on devrait signer une bonne prestation», commente le garçon de 22 ans qui s'est classé en quatrième position du dernier Tour des Flandres Espoirs .



Outre le champion national, Leopard misera sur le Polonais Szymon Rekita, victorieux en début d'année du Tour d'Antalya, et l'Allemand Alexander Krieger et Gaëtan Pons en capitaine de route. Du côté de Differdange, on retrouvera notamment Jan Petelin, Tiago Da Silva, Raphael Kockelmann et Tom Thill. Ce dernier s'alignera pour la septième fois dans cette épreuve qu'il a toujours terminée avec comme meilleur résultat une 32e place en 2014.



Tom orphelin de Luc



A noter également la présence d'une sélection luxembourgeoise au départ avec Kevin Geniets en chef de file. Le coureur de Groupama-FDJ s'alignera pour la première fois de sa carrière dans une épreuve qui lui tient à coeur. Au sein de la formation de la FSCL, il sera accompagné de Ken Conter, Tim Diederich, Gilles Kisrch, Cédric Pries ou encore Maxime Weyrich mais pas de Luc Wirtgen.



Victime d'une fracture du scaphoïde lors du Circuit des Ardennes, le citoyen de Hostert a renoué avec la compétition la semaine dernière sur la Flèche du Sud mais à l'issue de la 2e étape, il a préféré renoncer. «La douleur était encore trop présente. C'est vraiment dommage mais cela ne sert à rien de prendre des risques inutiles», explique le frère cadet de Tom.



L'aîné des frères, par contre, sera bien de la partie sous le maillot de Wallonie-Bruxelles au côté de Baptise Planckaert, récent vainqueur du Rund um Köln, et qui a offert à l'équipe sa cinquième victoire de la saison. «On va s'aligner avec l'ambition de remporter une étape», avance Wirtgen.

Niki Terpstra ne s'est pas encore imposé cette saison sous le maillot de Total-Direct Energie. Photo: Serge Waldbillig

Terpstra en attraction



Parmi les têtes d'affiche, Niki Terpstra fait évidemment figure d'épouvantail même si c'est surtout sur les classiques flandriennes qu'il s'est distingué depuis le début de sa carrière. Lauréat du Ronde et du GP de l'E3 en 2018, de Paris-Roubaix et d'A Travers les Flandres en 2014 entre autres, le Néerlandais a marqué les esprits durant l'hiver en rejoignant Total-Direct Energie après avoir porté les couleurs de Quick Step durant huit saisons.



Victime d'une fracture de la clavicule sur le Tour des Flandres le 7 avril dernier, Terpstra a signé son retour à la compétition à l'occasion des Quatre jours de Dunkerque à la mi-mai et le week-end dernier, il a assuré le spectacle lors du Circuit de Wallonie et favorisé la victoire de son équipier Thomas Boudat, une épreuve qu'il a terminée à la 3e place.



La formation vendéenne alignera d'autres éléments de qualité comme Damien Gaudin, vainqueur en 2017 et 2018 du prologue mais aussi Adrien Petit, lui aussi lauréat dans la capitale en 2015 sans oublier Jonathan Hivert victorieux à deux reprises cette année (GP Indurain et une étape au Tour d'Aragon) et qui s'est classé à trois reprises dans le top 5 (2e en 2013, 4e en 2012 et 5e en 2007).

Parmi d'autres coureurs fidèles à l'épreuve luxembourgeoise, on retrouvera le Français Anthony Perez. Au cours des deux dernières éditions, le puncheur de la Cofidis a remporté une étape (Diekirch et Luxembourg) et s'est classé à deux reprises dans le top 10 (3e en 2017 et 9e en 2018). Après sa victoire, il y a un an à Hesperange, son compatriote Christophe Laporte est de retour au pays avec l'ambition de rafler l'une ou l'autre étape. Ce sera d'ailleurs l'objectif principal de nombreuses formations.



Une arrivée à Rosport et un départ à Mondorf



Au niveau du parcours, la course débutera par le traditionnel prologue au coeur de la capitale mais le circuit proposé aux coureurs sera différent à cause des nombreux chantiers qui foisonnent au centre de la capitale. La 1re étape s'élancera ce jeudi depuis le Knuedler pour rejoindre Bascharage avec un détour par Wiltz et l'Ouest du pays.



L'arrivée de la deuxième étape, programmée ce vendredi 7 juin à Rosport, figure parmi les nouveautés de cette année. Il y a un an, la commune rosportoise devait accueillir le départ d'une étape mais de violentes inondations et des pluies diluviennes avaient frappé la région du Mullerthal, ce qui avait obligé les organisateurs à délocaliser le départ à Junglinster.



L'étape reine de l'épreuve aura lieu le samedi. Si l'arrivée est programmée au Härebierg sur les hauteurs de Diekirch, le départ de cette troisième étape aura lieu à Mondorf, la cité des frères Schleck. Enfin pour la dernière journée de course qui s'élancera de Mersch, le circuit final autour du Pabeierbierg a été rallongé, histoire d'éviter le chaos lors de l'arrivée du peloton.

A noter encore que pour la première fois, le SkodaTDL va bénéficier d'une diffusion télévisée sur RTL Letzebuerg à partir de 16h pour les étapes en ligne (14h30 pour la 4e étape dimanche) alors que le prologue sera retransmis à partir de 19h ce mercredi sur RTL 2.



Tom Wirtgen fait le plein d'expérience sur les classiques flandriennes et sur la Flèche Wallonne. Photo: Serge Waldbillig

Les équipes

Continentales Pro: Bardiani (ITA), Corendon (BEL), Cofidis (FRA), Delko Marseille (FRA), Direct Energie (FRA), Euskadi (ESP), Rally UHC (USA), Roompot (NED), Riwal Readynez (DEN), Sport Vlaanderern (BEL), W52/FC Porto (POR), Wanty (BEL), Wallonie-Bruxelles (BEL)

Continentales: Leopard (LUX), Differdange (LUX), Lotto-Kern Haus (GER)

Equipe nationale: Luxembourg

Les étapes

Mercredi 5 juin: prologue à Luxembourg (2,1 km)



Jeudi 6 juin: Luxembourg - Bascharage (191,3 km)



Vendredi 7 juin: Steinfort - Rosport (168,6 km)

Samedi 8 juin: Mondorf - Diekirch (178,7 km)



Dimanche 9 juin: Mersch - Luxembourg (176 km)



Les derniers vainqueurs de l'épreuve

2018: Andrea Pasqualon (ITA/Wanty)

2017: Greg Van Avermaet (BEL/BMC)

2016: Maurits Lammertink (NED/Roompot)

2015: Linus Gerdemann (GER/Cult Energy)

2014: Mati Breschel (DEN/Tinkoff)