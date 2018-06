Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) s'est imposé en homme fort ce vendredi à Schifflange au terme d'une deuxième étape du SkodaTour de Luxembourg réduite à 89 km en raison des intempéries qui ont frappé Rosport et sa région la nuit dernière.

Pasqualon en costaud à Schifflange, Kirsch troisième

Alexander Krieger prend le pouvoir.

(ER/Tof) - Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) s'est imposé en homme fort ce vendredi à Schifflange au terme d'une deuxième étape du SkodaTour de Luxembourg réduite à 89 km en raison des intempéries qui ont frappé Rosport et sa région la nuit dernière.

Dans une arrivée en côte réservée aux punchers, l'Italien a devancé Alexander Krieger (Leopard Pro Cycling) et Alex Kirsch (WB Aqua Protect Veranclassic).

Ce deuxième chapitre de cette édition du SkodaTDL 2018 est parti de Junglinster et a été marqué par une échappée de quatre coureurs: Fabian Schormair (Team Lotto-Kern Haus), Dries De Bondt (Verandas Willems-Crelan), Davide Orrico (Team Vorarlberg-Santic) et Jelle Donders (Team Differdange-Losch).

Le coureur de l'équipe luxembourgeoise a été le premier à lâcher. Schormair a ensuite perdu pied à 6 km du but. Sous l'impulsion de Direct Energie, WB Aqua Protect Veranclassic et Cofidis, le peloton est revenu à 3 km du but. La dernière bosse a fait véritablement exploser le peloton. Alex Kirsch s'est glissé dans le groupe des plus costauds, mais Pasqualon lui a grillé la politesse pour s'imposer alors qu'Alexander Krieger, affûté depuis le départ, s'empare du maillot de leader. Pit Leyder (Leopard Pro Cycling) a pris une très belle cinquième place. Alex Kirsch a conservé son maillot blanc de meilleur jeune.

«L'ascension finale était la partie la plus difficile de l'étape. J'ai pu compter sur le travail de mes équipiers, ils ont fait leur travail à merveille, ils m'ont permis de rester en excellente position dans le final», a commenté le lauréat du jour qui a signé sa deuxième victoire de la saison après avoir remporté le GP Plumelec fin mai. Outre les deux prochaines étapes du week-end, ce coureur de 30 ans prépare le Tour de France.



«Je préfère être ici au Luxembourg qu'au Dauphiné, c'est moins difficile pour un sprinter-puncheur comme moi. Je serai ensuite à la Route du Sud avant de partir en stage en altitude avec quelques équipiers pour aborder dans les meilleures conditions le Tour.»



Troisième à Hesperange, vainqueur à Schifflange, Pasqualon s'affirme comme un des hommes à suivre avant l'étape reine de ce samedi qui conduira le peloton de Eschweiler-Wiltz à Differdange sur la distance de 163,8 km avec l'ascension du col de l'Europe qui pourrait à nouveau redistribuer les cartes en tête du classement. Krieger, Kirsch, Pasqualon et Tratnik se tiennent en seulement 8".

A noter encore que trois Luxembourgeois se retrouvent dans le Top 15, outre Kirsch, Leyder est 7e à 17" et Gaëtan Pons 15e à 29".

La réaction d'Alex Kirsch à l'issue de la 2e étape



De nombreuses inondations ont frappé la région de Rosport. Photo: Serge Waldbillig

