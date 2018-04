Le directeur sportif du Fola lance le derby de dimanche. Pascal Welter n'a toujours pas digéré la main de Milos Todorovic au match aller, ni le discours de Marc Thomé. Au-delà de cette polémique, l'ancien joueur loue la méthode Klasen.

Pascal Welter (Fola): «Il y a des choses que je n'ai pas oubliées»

Ralph Schon intéresse le Fola. Comme tout joueur de l'équipe nationale.

Pascal Welter, vous vous apprêtez à partir aux Etats-Unis alors que le derby se profile dès dimanche.

Oui, je ne serai pas là et c'est peut-être mieux ainsi. Il y a des choses que je n'ai pas oubliées. J'ai toujours un sentiment amer par rapport au but inscrit de la main par Milos Todorovic au match aller. Sans oublier ce qui a suivi...

Que voulez-vous dire?

La Jeunesse n'a jamais pris officiellement position sur ce geste. Et Milos, lui, raconte qu'il en rigole parfois à l'entraînement. Moi, je regarde le classement. Avec deux points en plus, ça change beaucoup.

L'entraîneur de la Jeunesse, Marc Thomé, a défendu son joueur après le match. Vous avez trouvé ça gênant?

Extrêmement. Comment peut-on avoir du respect par rapport à une telle tricherie?

Que répondez-vous à ceux qui prétendent que ça fait partie du foot?

Je n'ai jamais vu des gars qui ont marqué pour nous de cette façon. C'était volontaire et prémédité. Il savait qu'il n'aurait jamais pu prendre le ballon de la tête. Alors il l'a pris de la main. Après, c'est facile de dire que l'arbitre aurait dû le voir.

Pensez-vous qu'il se serait dénoncé dans un autre contexte?

Si c'était 3-0 pour eux, il l'aurait admis. Si c'est décisif pour la qualification européenne, je ne l'oublierai jamais de la vie.

Et si un joueur du Fola avait une telle attitude?

Si dimanche, Samir (Hadji) se laisse tomber et que l'arbitre tombe dans le panneau, je ne serai pas content. Je me suis senti volé. Imaginez l'impact que cela peut avoir pour le club.

Mais si le Fola gagne dimanche, vous serez européen, non?

Pas mathématiquement mais on aura fait un grand pas.

Il est plutôt séduisant ce Fola à la sauce «Thomas Klasen». Une bonne pioche?

Ce qui m'a plu, c'est la nouvelle dynamique qui est apparue. On a perdu contre le Racing, le Progrès et Dudelange, mais à chaque fois en raison de fautes individuelles. Les plans de matches, eux, me séduisent. L'entraîneur est venu avec de nouvelles idées et a insufflé un nouvel esprit. Il doit cependant apprendre encore comme lorsqu'il met Saiti arrière gauche contre le Progrès. On prend le 2-3 une minute après. Mais on a tous un processus d'apprentissage.

Il est plutôt imprévisible comme coach. Le Fola gagne 9-0 contre l'US Esch mais il change quatre titulaires la semaine suivante face à Differdange.

Oui, il y a plus de rotations. Avant, tout le monde disait que c'était facile de jouer contre le Fola et son système connu. Ici ça change, c'est moins prévisible. A Differdange, il n'y avait pas photo. Tout le monde doit se sentir concerné. C'est vrai aussi qu'avec dix blessés, il n'aurait sans doute pas pu le faire.

Votre campagne de transferts va-t-elle dépendre de votre qualification européenne?

On est dans l'optique d'une qualification européenne même si nous traversons une saison turbulente. On a été confronté à quelque chose de nouveau avec trois tours en Europe League puis un 2/12 en championnat. Avant le match contre Dudelange, Dino (Toppmöller) m'a rappelé qu'avec un début de championnat normal, on serait à la bagarre pour le titre. Mais il est clair qu'une fatigue s'était installée dans l'effectif. Peut-être même dans tout le club. Peut-être aussi que l'on a fait preuve d'arrogance en pensant que ça allait aller tout seul.

Revenons à vos cibles pour le prochain le mercato. La défense avant tout?

Chaque secteur est perfectible. Mais c'est vrai qu'on prend des buts sur des phases offensives de notre part. On a commis beaucoup d'erreurs individuelles. Oui, on va prendre quelqu'un derrière.

Comment allez-vous gérer la question des gardiens?

On a trois gardiens de qualité. Il faut qu'ils soient à leur meilleur niveau. Le problème se résout tout seul pour l'instant puisque Thomas (Hym) n'a pas pris de but dimanche.

On parle beaucoup de l'arrivée de Ralph Schon. Un commentaire?

Un club au pays refuserait-il de prendre un gardien de l'équipe nationale? Et je ne parle pas uniquement du poste du gardien. Tout joueur de la sélection nous intéresse.

Où en est Stefano Bensi?

Il doit recevoir le feu vert pour reprendre avec le groupe cette semaine. Il s'est investi à 100%. Il a repris les U13. Il est à fond dedans.

Doit-on s'attendre à des départs dans quelques semaines?

Stefan Lopes va nous quitter. On le prête à Mondorf. Il est possible que l'on donne un coup de main à nos amis de l'US Esch en leur prêtant aussi des jeunes pour avoir du temps de jeu. On verra ça dans quelques semaines. On a d'abord deux matches très importants.