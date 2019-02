L'Union Titus Pétange était au coeur de cette "première" émission de l'année 2019. Le vice-président pétangeois s'est expliqué sur la situation et les ambitions de son club au cours des prochains mois.

Pascal Wagner dans Zone Mixte: «Je suis un partisan des fusions»

«Pour progresser, le club a besoin de stabilité dans l'équipe, on doit aussi laisser travailler le coach», dit-il. Pascal Wagner est aussi revenu sur les relations entre les clubs et la Ligue (LFL) - «Les clubs et la Ligue ont des objectifs différents» - et le récent référendum mis sur pied par la FLF à propos de la limitation des prêts de joueurs - «On a pris les clubs en otage» -. La reprise de la BGL Ligue avec la lutte pour le titre, la course au top 4, le maintien sans oublier la séquence futsal sont au menu du jour.

