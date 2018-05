Les Messins accueillent Angers (36e journée) ce dimanche (17h) avec six points de retard sur le duo Troyes - Lille et un avenir qui s’annonce plus qu’incertain en Ligue 1. Pascal Raspollini, cœur grenat et fidèle de Saint-Symphorien, fait le point à trois rencontres de la fin du championnat

Pascal Raspollini: «Le FC Metz a fait illusion toute la saison»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Pascal, que vous inspire cette saison particulière du FC Metz?

Nous avons tous longtemps espéré que le club allait pouvoir s’en sortir. En fait, le FC Metz a fait illusion toute l’année, mais n’a jamais su négocier les rencontres charnières. Je ne parle pas du match à Lille (1-3), mais plutôt de celui face à Caen (1-1) au cours duquel les Messins auraient mérité de l’emporter. Vous vous rendez compte, le dernier succès grenat à Saint-Symphorien remonte au 27 janvier avec la venue de Nice (2-1, 23e journée). Quand vous êtes engagés dans la lutte pour le maintien, vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps pour engranger une nouvelle victoire à la maison.

A l’instar de la saison dernière (72 buts encaissés, 20e défense de L1), le FC Metz se montre à nouveau trop perméable (68 buts encaissés). A qui la faute?

Je trouve que le club aurait dû recruter un arrière central de métier pour encadrer Niakhaté, mais aussi réguler un secteur qui était effectivement déjà défaillant lors du dernier exercice. D’une manière générale, on prend des buts que l’on peut observer en DH (Régional 1). La défense de Metz est parfois trop alignée, parfois s’arrête, ou se fait surprendre dans les intervalles. Il faut de toute façon être lucide: l’équipe est très moyenne. Je ne souhaite absolument pas revenir sur les recrues arrivées et aussitôt reparties (Wollscheid et Fernandez), c’est du passé, mais il a manqué un guide défensif à cette équipe.

Angers (14e, 38 points) arrive à Saint-Symphorien ce dimanche. Pour quelle perspective immédiate?

On va y croire une dernière fois. Le FC Metz, c’est mon club, et je lui souhaite le meilleur. Je vais opter pour un 2 à 1 en faveur des hommes de Frédéric Hantz, même si Angers me paraît en pleine confiance. On a la chance d’avoir un Nolan Roux qui «plante» quinze buts alors que l’équipe est dernière, on profite des qualités de passeur de Dossevi (10), mais l’ensemble ne sait pas conserver un résultat positif. C’est dommage, d’autant plus que j’estime qu’un garçon comme Mollet a montré de belles choses au milieu de terrain.

Malgré une saison pénible, le public messin a toujours eu un comportement remarquable…

Oui, et je leur adresse un grand bravo! Face à Caen, le public a été extraordinaire en poussant son équipe et en l’encourageant sans cesse. Malgré des résultats décevants, les gens n’ont jamais été agressifs et c’est tout à leur honneur. Face aux Angevins, je suis persuadé que Saint-Symphorien sera entièrement derrière la formation messine.

L’enjeu de la rencontre

Bien évidemment, mathématiquement rien n’est encore définitif. Le FC Metz (20e, 26 points) peut encore disputer les barrages s’il engrange, par exemple, sept unités au cours des trois dernières rencontres et que, dans le même laps de temps, Lille et Troyes (32 points) venaient à s’incliner à chacune de leurs sorties. Sept points à combler (différence de buts oblige), cela ressemble à une mission impossible pour un ensemble qui a souvent perdu ses repères sur la pelouse de Saint-Symphorien. Ensuite, il faudra se rendre à Amiens et finir la saison en accueillant Bordeaux.

Le «prono» de la rédaction

Le ressort semble définitivement cassé du côté du FC Metz. Face à de pugnaces Angevins, les coéquipiers de Cohade vont devoir se retrousser les manches et avoir les crampons bien vissés. Notre pronostic: 1-1.