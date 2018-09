Les Messins s’en vont défier le Paris FC ce samedi (15h) avec l’envie de poursuivre leur folle envolée au général. Pascal Raspollini ne tarit pas d’éloges sur Frédéric Antonetti et mise sur un nouveau succès grenat.

Pascal Raspollini: «Frédéric Antonetti fait la différence au FC Metz»

8e journée de Ligue 2: Paris FC - FC Metz samedi à 15h

Les Messins s’en vont défier le Paris FC ce samedi (15h) avec l’envie de poursuivre leur folle envolée au général. Pascal Raspollini ne tarit pas d’éloges sur Frédéric Antonetti et mise sur un nouveau succès grenat.

Propos recueillis pas Hervé Kuc



Pascal, il fait grand soleil au FC Metz. Quelles sont les raisons de son exceptionnelle réussite actuelle?

Le club grenat a réalisé un très bon recrutement et l’ensemble me paraît homogène. Mais, selon moi, celui qui fait la différence se nomme Frédéric Antonetti, un technicien qui connaît parfaitement le football. Avant de signer ici, je suppose qu’il voulait avoir l’assurance de disposer d’un groupe de qualité. Il impose sa forte personnalité et je suis persuadé que tous les joueurs le respectent et écoutent ses consignes. Depuis ses débuts officiels, il a toujours choisi l’équipe la plus performante et ses changements en cours de partie ont tous été couronnés de succès. Il accomplit un sacré travail.

Ce sont pourtant les joueurs qui assurent ces excellents résultats…

Oui et sur les matches que j’ai vus, c’est le collectif qui impressionne le plus. Cette année, le FC Metz aligne des garçons de percussion avec Boulaya et Nguette, s’appuie sur un axe défensif très costaud (Sunzu et Boye) et profite d’une attaque royale. Regardez ce que fait Habib Diallo: neuf buts en sept journées et à Béziers (3-1) il était sur le banc mais fait pencher le match du bon côté dès son entrée. On voit moins Monteiro depuis quelques matches mais lui aussi m’a impressionné lors de ses apparitions.

Les Mosellans possèdent-ils tous les ingrédients pour s’assurer de manière certaine une place parmi les deux premiers de Ligue 2 en fin d’exercice?

Oui, j’en suis convaincu. Frédéric Antonetti ne laisse rien au hasard, c’est un technicien qui fait bosser ses garçons et qui n’hésitera pas à les reprendre si une baisse de régime se faisait sentir. Maintenant, la Ligue 1 et la L2 sont deux mondes bien différents. Si Metz atteint son objectif, il faudra bien réfléchir sur l’effectif à bâtir pour tenir le rythme et la cadence à l’étage au-dessus. Est-ce que tous les joueurs présents actuellement au sein de l’effectif ont les qualités pour évoluer en L1?

Metz qui rit et Nancy (20e, zéro point) qui pleure. Cela vous fait-il plaisir?

Je ne me réjouis absolument pas du sort de l’ASNL, je trouve cela triste et je souhaite que les Nancéens arrivent à se maintenir malgré un début catastrophique. Metz va être attendu partout dorénavant et ce dès samedi par le Paris FC. Je vois néanmoins les partenaires de Cohade s’y imposer (2-1). Mais, il va falloir être un peu mieux qu’à Béziers et ce dans tous les compartiments du jeu.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (1er, 21 points) impressionne et bat des records. Sept succès de rang et une position idéale tout en haut de la Ligue 2. Moins en vue à Béziers, le onze de Frédéric Antonetti possède cette capacité à remporter une partie même en évoluant un ou deux tons en dessous de sa forme originelle. Surtout, la condition physique des partenaires de Cohade, leur permet de faire la différence dans le dernier quart d’heure. Pour défier le Paris FC (7e, 12 points), le technicien messin ne devrait guère bouleverser un groupe de qualité où la concurrence est féroce.

Le groupe probable. Oukidja et Delecroix; Rivierez, Jans, Balliu, Sunzu, Boye, Delaine; Fofana, Cohade, Angban, Nguette, Gakpa, Boulaya; Diallo, Niane, Traoré, Rivière.

Le prono de la rédaction. Les Messins ont, par moments, été chahutés par Béziers et le score final aurait pu être un peu moins positif si Diallo et Rivière n’avaient su trouver l’ouverture en fin de partie. On se méfie du Paris FC même si son revers concédé à Orléans (0-4) interpelle forcément sur son niveau. Notre pronostic: 1 à 0 en faveur du FC Metz.