L'ancien entraîneur de Differdange se demande toujours pourquoi Florent Malouda n'a pas joué la demi-finale de Coupe au Racing.

Pascal Carzaniga: «Malouda sur le banc? Une aberration!»

Christophe NADIN «Caza» pointe aussi le manque de fraîcheur des Differdangeois.

L'ancien entraîneur de Differdange se demande toujours pourquoi Florent Malouda n'a pas joué la demi-finale de Coupe au Racing.

Pascal Carzaniga, vous étiez un observateur attentif de cette demi-finale entre le Racing et Differdange. Quel est votre sentiment?

Le résultat me surprend car on n'avait jamais perdu contre le Racing. C'était un tirage beaucoup plus facile que d'aller jouer à Hostert. Oui, je voyais vraiment Differdange se qualifier pour la finale. Dans ce type de match, le premier qui marque prend un ascendant psychologique. J'ai été surpris que cette équipe differdangeoise manque autant de grinta dans cette demi-finale et j'ai également été étonné de l'absence de fraîcheur pour se révolter et revenir au score.



La présence de Florent Malouda sur le banc vous a-t-elle surpris?

Florent était conditionné pour jouer et remporter la Coupe de Luxembourg. Il était prêt physiquement. J'ai été très surpris de ne pas le voir sur le terrain. Et encore plus surpris de ne pas le voir entrer en jeu. C'est une aberration. Je le dis même si je sais que mon point de vue ne plaît pas à beaucoup de monde dans le club de Differdange.

Et maintenant, c'est Dudelange qui s'annonce à Oberkorn dimanche. De quoi faire peur non?

Ce sera très compliqué pour Dudelange d'aller s'imposer à Differdange. On n'a pas pris de but en 270 minutes face à cet adversaire. Donc, avec une équipe de Differdange bien organisée, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Pour le suspense du championnat, le Progrès doit jouer sa dernière carte à fond.