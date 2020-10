Le gazon trempé du stade de Podgorica met Luc Holtz dans tous ses états avant le débat opposant le Monténégro au Luxembourg ce mardi (20h45) en division C de la Ligue des Nations.

«Pas possible de jouer sur une telle pelouse»

JFC, avec Jan Morawski - A l'instar du ciel au-dessus de Podgorica, le visage de Luc Holtz s'est sévèrement assombri lundi à son arrivée au «Gradski Stadion». «Si on joue ce match mardi», a lancé le sélectionneur de 51 ans, «alors plus aucun match ne sera jamais annulé».

Dans le viseur de l'Ettelbruckois, la pelouse totalement détrempée où la sélection luxembourgeoise est censée disputer ce mardi (20h45) son quatrième match du groupe 1 de la division C en Ligue des Nations. «Le terrain est sous eau; on ne peut pas décemment jouer au football là-dessus.» Sarcastique, Holtz ajoutait: «si on plante du riz, il pourrait vraiment bien pousser»...

La pelouse du Gradski Stadion est apparue gorgée d'eau lundi à l'arrivée de la sélection grand-ducale Photo: Ben Majerus / sportspress.lu

L'entraînement des Roud Léiwen programmé lundi à 19 heures s'est finalement déroulé à la DG-Arena, beaucoup plus petite et située à huit kilomètres du «Gradski Stadion». Et si le gazon est apparu en meilleur état, d'énormes flaques d'eau n'ont pas permis aux joueurs d'apprécier cette ultime séance d'entraînement avant le débat de mardi. Leandro Barreiro a été le premier à lever les bras en signe de reddition après qu'une de ses balles s'est plantée dans un jet d'eau.

Dans de telles conditions de jeu, Luc Holtz a également besoin d'un plan B, car son jeu fait de combinaisons avec des joueurs fins techniquement ne pourra pas être mis à profit. «Le plus important, c'est que nous nous serrions les coudes en tant que collectif», dit-il. De son côté, Faruk Hadzibegic, le coach du Monténégro avouait aux médias qu'il était loin d'être satisfait de la préparation de son équipe à ce match important. Reste à savoir laquelle des deux formations tirera davantage parti de ces conditions de jeu très délicates?

