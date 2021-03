Tiraillés entre les Roude Léiw et le Portugal, beaucoup de membres de la communauté portugaise croient en la victoire mardi de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers. Mais avec un petit pincement pour leur équipe de cœur.

«Pas le choix, il faut que la Seleção gagne»

Qu'ils soient résidents ou non, les supporters de la Seleção auront les yeux rivés sur leurs écrans ce mardi soir. Mais à quelques heures du coup d'envoi de ces qualifications pour le Mondial 2022, opposant le Luxembourg au Portugal, pour beaucoup la pilule est amère.

«Je n'ai pas loupé un seul match, j'aurais aimé pouvoir faire la fête», déplore Alexandre Lopes. Covid oblige, le match se jouera à huis clos. Depuis Lisbonne, Simão Lind partage sa frustration. Habitué à suivre Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers à travers toute l'Europe, le jeune développeur web devra se contenter comme les autres de son canapé. «C'est vraiment dommage, ce sont toujours des moments de fête et l'occasion de rencontrer des Portugais d'autres pays», regrette lui aussi Steve Olas. Pas de chants, ni de «communion sportive» pour cette édition. Alexandre pense même voir le match sur son téléphone entre deux réunions. «Je ne louperais le coup d'envoi pour rien au monde», assure-t-il.

Quant aux pronostics, les trois trentenaires sont mitigés. Steve n'a toujours pas choisi de camp. «Je suis toujours partagé quand ces deux équipes jouent», confie-t-il. Depuis tout petit, c'est sur les pelouses luxembourgeoises que le trentenaire d'origine portugaise enchaîne les dribbles. «Qui que soit le vainqueur, je gagnerai quand même!», ajoute-t-il, impatient. Directeur du club Hamm Benfica, Alexandre Lopes lui est moins hésitant: «la Seleção va gagner!», affirme-t-il. Mais il ne serait pas étonné que les Roude Léiw réservent quelques frayeurs aux Portugais. «L'équipe du Luxembourg est meilleure d'année en année. D'ici peu elle pourrait même faire son entrée aux mondiaux», analyse-t-il, même si pour lui les joueurs portugais évoluent encore «à un autre niveau».

«Pas le choix, il faut que la Seleção gagne», s'exclame Simão Lind. Face à la pression, le jeune développeur web a le trac. «Pour le moment on est à égalité avec la Serbie, il ne faut pas qu'on se fasse avoir», s'inquiète-t-il. Mais il compte sur Cristiano, sa «superstar» pour assurer la victoire. Un avis que ne partage pas Steve Olas. «Il a 36 ans, il a moins d'énergie que Jota ou Bernardo. Et ça se sent dans son jeu», décrypte le jeune footballeur amateur, estimant que le capitaine n'est «plus vraiment dans la course».

Face à ces pronostics, une seule certitude: le jeu ne devrait pas être perturbé par la pelouse qui avait donné du fil à retordre aux équipes du Josy-Barthel. Cristiano Ronaldo lui-même l'avait comparée à un «champ de patates».

EXCLU: voici ce qu'un joueur portugais à trouver sur le terrain #LUXPOR pic.twitter.com/3xUi6HJzR5 — Footstade (@Footstade) November 17, 2019





Le stade n'avait pas pu accueillir les joueurs pour leur entraînement. Les jardiniers avaient même dû intervenir pendant la mi-temps pour tenter de limiter la casse. «C'est un problème récurrent sur les stades luxembourgeois», déplore Alexandre Lopes. Il compte sur la Ville pour faire des efforts à ce sujet dans les années à venir. «La commune a beaucoup de terrains à gérer, et pas forcément les moyens derrière», ajoute-t-il.



Une solide équipe de jardinier profite du repos pour refaire une beauté à la pelouse du Josy-Barthel, qui a beaucoup souffert lors des 45 premières minutes de Luxembourg - Pirtugal. #LuxPor pic.twitter.com/lw6TOhoB5n — Luxemburger Wort FR (@Wort_FR) November 17, 2019

A défaut de pouvoir inaugurer le stade de Luxembourg dont les travaux ont pris du retard, les deux équipes devraient pouvoir compter sur une météo clémente, presque estivale.

Pour rappel, le Luxembourg figure dans le groupe A où se trouvent aussi le Portugal, la Serbie, l'Irlande et l'Azerbaïdjan. A ce jour, la Serbie et le Portugal occupent la tête du groupe avec quatre points. Les Roude Léiw se hissent à la troisième place suite à leur victoire face à l'Irlande. A noter que leur dernière rencontre au Grand-Duché s'était soldée par une victoire 0 à 2 du Portugal, le 17 novembre 2019.

