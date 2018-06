Le Luxembourgeois n'a pas franchi le cap du deuxième tour du tournoi sur gazon du Queens (ATP 500) à Londres après avoir subi la loi du Croate Marin Cilic (29 ans, tête de série n°1) après une heure et quarante-quatre minutes.

Pas de quart de finale pour Gilles Muller

Une quatrième victoire pour le Croate.

Certes, dans l'historique des confrontations entre Muller et Cilic, le Croate s'est toujours imposé, mais que ce soit à Rotterdam en 2016 (7-6, 7-6), au Queens, déjà, en demi-finale en 2017 (6-3, 5-7, 6-4) ou en quart de finale à Wimbledon en 2017 également (3-6, 7-6, 7-5, 5-7, 6-1), ce fut à chaque fois au bout d'un duel épique.

Ce huitième de finale au tournoi du Queens entre la tête de série n°1 aux 17 titres ATP, mais aucun en 2018, et le 46e joueur mondial, à peine convalescent après son succès rédempteur sur Shapovalov au premier tour, allait-il déroger à la règle?

Bien installé dans le match, «Mulles» écarte deux balles de break dès le deuxième jeu. Mieux: performant au retour de service autant que dans l'échange, il s'empare de la mise en jeu du Croate au cinquième jeu pour passer devant, 3-2. Toujours aussi clinquant au service et appliqué dans le jeu de fond de court, le n°1 luxembourgeois poursuit sur un tempo identique jusqu'au gain de la première manche, 6-4 en 38 minutes.

Le second set se résume à une bataille de services jusqu'à 2-3 avant que Cilic ne fasse le break et ne s'envole à 2-5 avant d'égaliser à une manche partout, 3-6 en 32 minutes.



Le dernier set démarre de la plus mauvaise des manières pour le sportif de l'année, il concède sa mise en jeu et son adversaire en profite pour mener 0-2, 2-4 et 3-5 avant de conclure le match sur le service du Luxembourgeois sur sa première balle de match, 3-6 en 33 minutes.