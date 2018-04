Victime de ses énormes errements défensifs, le FC Metz n’a pas pesé lourd face à des Lyonnais qui en ont profité pour s’imposer tranquillement (5-0).

Sport 3 min.

Pas de miracle pour le FC Metz face à Lyon

Les Grenats ont fait trop de cadeaux aux Lyonnais pour espérer prendre quelque chose.

Les hommes de Frédéric Hantz commettent beaucoup trop d’erreurs pour espérer décrocher un hypothétique maintien. Dans huit jours, c’est à Rennes qu’il faudra de nouveau batailler.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Une entame de partie catastrophique et deux buts encaissés sur corners. Le FC Metz a parfaitement réussi à lancer Lyon sur une voie royale en ce dimanche très printanier. Deux erreurs de placement et de marquage qui ont, une nouvelle fois, plombé les espoirs mosellans. De fait, le maintien en Ligue 1 apparaît maintenant clairement comme une vue de l’esprit tant les lacunes défensives se répètent de journée en journée.



Après cinquante-trois secondes de jeu, le Lyonnais Marcelo, délaissé par Niakhaté, est venu placer une tête en coin sur corner et le FC Metz a su que sa mission allait être improbable (0-1, 1re). Vingt minutes plus tard, Kawashima a raté sa sortie aérienne, Niakhaté a pris du retard à l’allumage et le même Marcelo, sourire aux lèvres, n’a eu aucun mal à catapulter le cuir de la tête au fond des filets mosellans (0-2, 20e). Rideau. Les essais de Roux (15e) puis de Mollet (44e) ont été les seules tentatives d’un ensemble qui va ensuite couler à pic: Depay va gagner son duel face à Kawashima (0-3, 65e) puis Traoré va s’inviter au gueuleton (0-4, 68e) et précipiter une équipe messine dans le trou, surtout après le cinquième but inscrit par Mariano (0-5, 86e).



Un revers lourd, prévisible au coup d’envoi tant la différence entre les deux formations est gigantesque. Le FC Metz hérite logiquement d’un petit 6/20 qui vient sanctionner un tableau d’affichage tragique. Le voyage à Rennes, samedi prochain, s’annonce très douloureux.

Renaud Cohade, à gauche, et Florent Mollet sont parmi les rares Messins à se mettre un peu en lumière. Photo: AFP

Les joueurs et leur note. Kawashima (3/10) est passé à côté de sa sortie aérienne sur le second but de l’OL. Peu coutumier de ce genre de bévue, le gardien messin a réalisé sa moins bonne prestation de l’année 2018. En défense, Balliu (3) n’a jamais pu apporter ni dynamisme ni précision. Diagne (3) a navigué entre le très moyen et l’insuffisant tant dans ses interventions que dans ses relances. Niakhaté (2) a passé une très sale après-midi. Absent au marquage des deux buts lyonnais, il est en baisse de forme depuis quelques semaines. Traoré, Marcelo et Depay lui ont fait des misères. Il a été averti (59e). Palmieri (4) a réussi à délivrer quelques centres assez intéressants et a tenté de combiner sur son flanc gauche. Après trois matches de suspension, on ne pouvait pas espérer mieux.



Au milieu, Mandjeck (3) a bien évidemment eu beaucoup de mal à soutenir la comparaison avec son vis-à-vis lyonnais. Il s’est placé juste devant la défense et s’est cantonné à ce rôle. Cohade (4) a couru, s’est battu et n’a jamais renoncé. Il n’a malheureusement pas réussi à «casser» les lignes lyonnaises et s’est offert une jolie frappe (75e). Mollet (4) s’est offert une belle tentative de loin (44e) puis un coup franc direct (61e). Son jeu précis est très intéressant mais il n’arrive pas à se muer en chef d’équipe. Dossevi (4) a tenté, comme souvent depuis le début d’exercice, d’apporter de la fluidité, de la technique et de l’impulsion à un ensemble trop amorphe. Il semble bien seul à pouvoir secouer le cocotier. Roux (4) a frappé de loin (15e et 79e) mais n’a pas su faire grimper son compteur personnel (12 buts).



En attaque, Rivière (3,5) a été privé de munitions. Dès lors, il s’est battu, dos au but, sur les rares ballons négociables qui lui ont été transmis.

Georges Mandjeck à la lutte avec Memphis Depay. Photo: AFP

Metz - Lyon 0-5

Stade Saint-Symphorien, très belle pelouse, beau temps, arbitrage de M. Gautier, 15 540 spectateurs. Mi-temps: 0-2.

Evolution du score: 0-1 Marcelo (1re), 0-2 Marcelo (20e), 0-3 Depay (65e), 0-4 Traoré (68e), 0-5 Mariano (86e).

Cartons jaunes : Mollet (32e), Niakhaté (59e) à Metz ; aucun à Lyon.

METZ: Kawashima ; Balliu, Niakhaté, Diagne, Palmieri (75e Rivierez); Mandjeck, Cohade (cap.), Mollet (81e Poblete), Dossevi, Roux ; Rivière.



Joueurs non entrés en jeu: Beunardeau; Milicevic, Boulaya, Nguette, Niane.

LYON: Lopes (cap.); Rafael, Marcelo, Morel, Mendy ; Tousart, Aouar (78e Gouiri), Ndombelé (81e Diop), Ferri; Traoré (71e Mariano), Depay.



Joueurs non entrés en jeu: Gorgelin; Diakhaby, Marçal, Tete.