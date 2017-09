(DP) - Cinq buts pour Mondercange mais Angelo Fiorucci peste sur le manque d'efficacité des siens. Olivier Ciancanelli a connu sa pire préparation et entrevoit seulement le bout du tunnel. Quant à la formation de René Rippinger, elle attend le retour de joueurs clés.



Angelo Fiorucci (Mondercange): «Une victoire méritée, même facile mais en se compliquant la vie. On n'a pas été efficace quand on voit le nombre d'actions dangereuses que nous avons eues. Un problème de finition mais il faut considérer que le secteur offensif a été changé complètement par rapport à la saison passée. On encaisse trop facilement aussi. Un début de saison mitigé avec une défaite en championnat à domicile contre Bertrange et en coupe aux penalties face à Weiler, deux défaites absolument évitables. On accepte cependant le verdict du terrain. A nous de faire mieux.» Mondercange - Aspelt 5-2

Olivier Ciancanelli (Belvaux): «Une préparation catastrophique, la pire que j'ai connue, (dix joueurs en moyenne à l'entraînement), un cadre réduit, sept joueurs sont partis pour cinq arrivées et nous jouons actuellement avec trois jeunes qui sortent des cadets. Il n'était pas possible d'être prêt pour les deux premiers matchs de cette saison. Dimanche, nous voulions ces trois premiers points pour la dernière sur notre pelouse (un terrain synthétique sera posé cette semaine) en mettant d'entrée la pression sur leur défense. Après le but d'Ariano Lopes, pour être à l'abri, nous avions besoin d'un deuxième, ... inscrit par James Tao. Schifflange a poussé, parfois à la limite de la régularité, et a marqué sur une grossière erreur de notre défense. Trois points mérités au vu des premières 60 minutes.» Belvaux - Schifflange 2-1



Greg Molitor (Lintgen): «Pas un "vrai" 0-0 mais un match avec de l'intensité, surtout en seconde période. Lintgen était clairement la meilleure équipe, avec trois à quatre occasions franches, face au but. Mersch n'a eu qu'une seule possibilité, à cinq minutes du terme. Nos adversaires sont restés dangereux tout le match. Notre mérite est aussi de les avoir neutralisés.» Lintgen - Mersch 0-0



René Rippinger (Kehlen): «Une période difficile pour l'équipe et le staff, avec trois joueurs clés absents qui seront de retour de blessure dans deux ou trois semaines. Le groupe fait le maximum en semaine mais en compétition, nos adversaires sont plus agressifs que nous. A Bissen après 20 minutes, nous sommes déjà menés 2-0. J'ai été forcé de réagir en passant de quatre à trois défenseurs pour devenir plus offensif, avec trois attaquants. Satisfaction, nous n'encaissons aucun but pendant les dernières 65 minutes, nous avons manqué de réalisme devant le but adverse.» Bissen - Kehlen 2-0



Claude Mangen (Weiler): «Une déception d'avoir encaissé à la dernière seconde un penalty. En tenant compte de la physionomie du match, le nul est équitable. En première mi-temps, nous aurions pu encaisser deux buts supplémentaires, sans le brio de notre gardien qui a eu deux superbes réflexes. En deuxième mi-temps, nous avons modifié notre tactique. L’équipe a montré une réaction positive. Notre adversaire a été privé de possibilité alors que nous avons eu l'occasion de marquer en contre.» Weiler - Junglinster 1-1