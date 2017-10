(DP) - Tiago Salgado et Gilles Wagner ont apprécié la prestation de leur équipe alors que Stéphane Moutschen s'est montré extrêmement déçu de la première mi-temps de ses troupes. Les entraîneurs à la barre.



Tiago Salgado (CeBra): «Le Red Black nous a probablement sous-estimés. L'équipe monte tout doucement en puissance après un début de championnat mitigé. Nous méritons notre succès. Avec deux à trois occasions, on aurait déjà pu mener à la pause. Nos offrons les deux buts au Red Black. A noter, un penalty non sifflé de chaque côté. Je m'attendais à mieux de la part de notre adversaire.» CeBra - Red Black 4-2

Gilles Wagner (Kopstal): «Le match reflète le bon travail de l'équipe à l'entraînement. Il nous manque une certaine régularité depuis le début de saison et l'équipe n'a pas encore été au complet une seule fois. On a été présent durant 90 minutes. De la volonté, du bon jeu, bref une belle victoire d'équipe.» Colmar-Berg - Kopstal 1-3



Stéphane Moutschen (Ell): «Je suis déçu du comportement de mon groupe en première mi-temps. Ensuite, j'ai vu une réaction collective qui aurait pu nous faire passer ce tour. Notre priorité est désormais le championnat.» Ell - Beggen 1-2

Nuno Almeida (ASL Porto): «Un match différent que celui joué en championnat (face à Biwer), avec 10 joueurs changés sur les 11 du match si je compare au match joué face à Beggen. L'idée était de donner la chance à d'autres! On a maîtrisé le match et nous méritons notre qualification. Une preuve qu'il y a de la qualité dans le groupe, cette concurrence peut améliorer notre jeu.» Biwer - ASL Porto 1-2 a.p.

Cédric Philippe (Luna Oberkorn): «Nous avons donné la chance aux jeunes pousses du club et laissé les joueurs d’expérience au repos. Un match disputé, engagé avec un carton rouge en seconde mi-temps pour l’adversaire. Les trois buts que nous marquons sont des buts contre leur camp des joueurs de Steinfort à la suite de coups de pied arrêtés. Une victoire qui va fournir de la confiance aux jeunes. On a mené 1-0 à la pause avant l'égalisation puis le 2-1 et 3-1.» Luna Oberkorn - Steinfort 3-1



Francesco Controguerra (Äischdall): «Un très joli match. Pour moi, la victoire est méritée mais il ne faut pas sous-estimer les qualités de cette équipe de Bissen. Chaque entraîneur a ses idées en coupe FLF. De notre côté, avec le nombre de jeunes, on a de quoi faire tourner l’équipe. Mes joueurs ont tous répondu présents avec une volonté de gagner en bridant les attaques adverses et en se créant de nombreuses possibilités pour provoquer le deuxième but. Un penalty, correctement sifflé, nous a permis de franchir le tour.» Bissen - Äischdall 1-2

Almir Civic (Wincrange): «Un match contrôlé et bien géré en première mi-temps avec trois à quatre occasions manquées et un seul but à la pause. En deuxième mi-temps, on marque rapidement deux buts supplémentaires. Jusque-là, rien à redire, un travail très discipliné, organisé et concentré avec seulement une seule occasion pour l'adversaire en 65 minutes. On pensait avoir tué le match mais on ouvre la porte à Sanem. Lors des 20 dernières minutes, il n'y avait plus que l'équipe de Sanem qui jouait. On manque d'expérience pour rester concentré 90 minutes. Sanem dispose d'une belle équipe avec des joueurs de qualité mais ils n'ont pas été en mesure de bousculer notre bloc défensif 90 minutes.» Wincrange - Sanem 3-2

Gabriel Vieira (Perlé): «Pour ce match de coupe, j'avais prévu de faire tourner l'effectif. Christnach n'est pas l'équipe la plus forte que nous avons affrontée jusqu'à présent. Le score est logique mais la première mi-temps n'était pas bonne. Cependant, le championnat reste la priorité. Alors un rêve pour le tour suivant : rencontrer mon ancienne équipe, Beggen qui m'a permis de jouer au plus haut niveau plusieurs années.» Perlé - Christnach 4-0