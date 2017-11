(DP) - La chance continue de fuir Laurent Dellere à Sanem. Pedro Teixiera est revenu frustré de Bissen. L'exclusion d'un de ses joueurs a été le tournant du match pour Pascal Fabbri alors que Gilles Rodenbour et Schifflange ont connu un trou noir lors de la seconde période à Mondercange.



Laurent Dellere (Sanem): «Un score pas logique du tout. Réduit à 10 les 40 dernières minutes, on est resté supérieur à notre adversaire. Sur le but de Beggen, le juge touche lève le drapeau pour un hors-jeu puis le rabaisse. L'arbitre laisse le jeu se poursuivre et accorde un corner à Beggen qui marque... La malchance continue de nous poursuivre. Soit c'est la transversale qui nous empêche de marquer ou c'est le gardien qui fait un arrêt exceptionnel. Jusqu'à présent, pratiquement seul Mondercange nous a été réellement supérieur. Actuellement, nous jouons sans attaquant, notre principal transfert offensif est blessé, et je serai privé de deux défenseurs dimanche pour cause de suspension. L'équipe n'a rien à se reprocher et a tout donné.» Sanem - Beggen 0-1

Neil Pattison (Mertzig): «Un match difficile mais que nous avons dominé. On aurait pu tuer le match en première mi-temps mais Kehlen est resté accrocheur. Un penalty mérité nous a permis de marquer le but. Un avantage qu'on a défendu jusqu'à la fin. Kehlen a été très agressif et a été sanctionné de huit cartons jaunes. Nos adversaires n'ont jamais trouvé de solutions pour égaliser. Offensivement, nous restons limités pour l'instant, à cause de l'absence de joueurs blessés. On joue avec nos qualités. Une victoire méritée sur l'ensemble du match.» Kehlen - Mertzig 0-1

Pascal Fabbri (Bertrange): «L'exclusion de notre joueur en seconde période a modifié le match. Nous avons bien entamé la seconde période en revenant deux fois au score et on a même eu le 3-2 au bout du pied. Mais l'expulsion a été difficile à encaisser. Il faut aussi ajouter deux changements pour blessure. Ce qui a restreint les solutions. Buts de Maury (46e) et Mdefu (55e) pour Bertrange.» Berbourg - Bertrange 4-2



Claude Mangen (Weiler): «Ce n'était pas un bon match de division 1 face à une équipe bien organisée défensivement, très compacte. Face à cette organisation, mes joueurs ont connu des problèmes pour développer une bonne circulation de ballon et pour se créer des occasions. Aucune occasion en première mi-temps des deux côtés et de nombreux arrêts de jeu provoqués par l'adversaire, idem en seconde période. Le match nul est logique mais je ne suis pas satisfait de l'équipe à cause du premier acte. Sidney Loes a égalisé à la 46e minute (1-1) et Kevin Hoffmann à la 77e minute (2-2). Le 0-1 et le 1-1 sur penalty !» Weiler - ASL Luxembourg 2-2



Pedro Teixeira (Medernach): «Une première mi-temps équilibrée. Bissen marque deux fois mais deux fois sur des phases litigieuses. Menée 2-0 à la pause, mon équipe a montré du caractère. Nous avons joué la seconde période dans le camp de Bissen. On ne parvient qu'à réduire l'écart mais on méritait le partage. Bissen est une équipe d'expérience, peut-être pas la meilleure dans une série où beaucoup de formations se valent.» Bissen - Medernach 2-1

Jhemp Almeida (Red Black): «Clairement la meilleure équipe de la série mais ce n'est pas une surprise quand on voit le cadre. Nous avons été pris à froid avec un but dès la première minute. Ce qui a eu pour effet d'ouvrir le jeu dès le début. Le Red Black va mieux après quelques turbulences et il est temps de prendre des points. But: Alija Derzic pour le Red Black.» Red-Black - Junglinster 2-4

Gilles Rodenbour (Schifflange): «Une première mi-temps de bonne qualité avec beaucoup d’occasions pour les deux équipes. En seconde mi-temps, il n'y avait plus qu'une seule équipe sur le terrain. J’ai honte mais je n'ai aucune explication à donner sur notre prestation de deuxième mi-temps. Un blackout collectif qui débouche sur une défaite logique.» Mondercange - Schifflange 4-0