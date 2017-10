Nuno De Almeida (ASL Porto) peste contre l'arbitrage mais souligne le bon match de Junglinster. Bernhard Roth (Bissen) est satisfait après un match très tactique. Le réveil des joueurs d'Almir Civic (Wincrange) a lui été trop tardif.

Propos recueillis par Daniel Pechon



Nuno De Almeida (ASL Porto): «L'arbitre a sorti un carton rouge injustifé après 20 minutes à l'un de mes joueurs dans un match qui était encore équilibré. A la limite, l'arbitre aurait pu montrer un jaune aux deux joueurs, le mien sortant la jambe en sang. Après cet événement, le match a changé. En seconde période, logiquement, Junglinster a assumé son rôle de favori et nous sommes bien restés en place pour résister à notre adversaire qui n'a disposé que trois à quatre actions dangeureuses. Ajouter huit minutes d'arrêt de jeu m'a paru exagéré. Enfin, après le but, on repart les poches vides, il est vrai face à une très belle équipe de Junglinster qui m'a séduit.» Junglinster - ASL Porto 1-0

Patrick Zöllner (Berbourg): «Une première mi-temps sans occasion pour Weiler et nous avons été victimes de l'annulation d'un but pour un hors-jeu qui ne concernait pas notre buteur. Puis Laouira nous donne l'avance sur une tête. Weiler perd ensuite un arrière qui voit rouge pour une faute de main "nécessaire"dans un duel à 1 contre 3. En seconde période nous avons été transparents et Diop a été exclu, mais à mes yeux, très sévèrement et de manière injustifiée. La dernière demi-heure, Weiler nous a été supérieur mais nous mettons encore un ballon à l'intérieur du poteau. Si nous jouons les deux mi-temps comme la première nous ne perdons jamais ce match, sans oublier ces deux décisions discutables de l'homme en noir.» Berbourg - Weiler 1-3

Bernhard Roth et Paul Hunnewald (Bissen): «Nous avons pris les 30 premières minutes à notre compte avec l'ouverture du score de Djalo Bacari. Lorentzweiler avec ses vedettes de BGL Ligue n'a pas eu d'occasion. Après 30 minutes, Lorentzweiler nous a été supérieur mais sans se créer de réelles occasions. Un match finalement très tactique. En seconde période, Lorentzweiler, avec 60 % de possession de balle n'a pas eu beaucoup d'occasions, bien empêché par notre travail défensif efficace. Nous avons utilisé l'arme du contre et hérité de trois chances de but à 100 % de Vova, Mirco et Andy. Finalement, Diogo Castro, 17 ans, pour son premier match, sur contre, nous met le deuxième à la 88e.» Lorentzweiler - Bissen 0-2

Angelo Fiorucci (Mondercange): «Notre défaite contre Porto était méritée à 100% parce que on les a pris trop de haut. C'était notre faute. Face à Junglinster c'était du 50/50 et les petits détails ont fait la différence. Aujourd'hui (dimanche), le contenu de notre match a été correct mais on doit progresser au niveau finition.» Mondercange - Bissen 5-1

Almir Civic (Wincrange): «Une première mi-temps catastrophique, la pire de cette saison. Sans rythme, sans rigueur et sans volonté contre 10 joueurs courageux de Kehlen (le gardien adverse prend carton rouge après 5 minutes de jeu) et qui nous marquent deux buts en deux occasions. Meilleure réaction de mon équipe en deuxième mi-temps avec le jeu concentré sur un seul but, celui de Kehlen. On marque rapidement mais après on rencontre de la malchance pour égaliser avec un poteau et une latte et plusieurs autres bonnes occasions sauvées par un bon gardien adverse. Une défaite absolument évitable. Il faut relever la tête.» Wincrange - Kehlen 1-2

Thomas Muller (Aspelt): «Un match nul, mauvais durant 90 minutes face à un adversaire mauvais dans le jeu. Dans la première demi-heure, on obtient huit occasions mais on n'en met qu'une. Et Beggen égalise sur sa première occasion. En seconde période, Beggen en a encore moins, excepté un tir lointain qui rebondit chanceusement sur la transversale et un penalty que Sam Meyer arrête avant le 3-1 de Ricardo de Freitas. Certes, on a trois points, mais cela s'arrête là.» Aspelt - Beggen 3-1

Ronald Martinelli (Steinfort): «Un match équilibré. Deux erreurs de placement qui nous ont font mal. A noter aussi l'expulsion trop sévère de Claudio Furtado. Les joueurs ont tout donné, malheureusement quand tu ne marques pas... tu te fais punir. Et en première mi-temps, dans le dernier quart d'heure heure, par un manque de concentration, on encaisse deux fois.» Steinfort - Äischdall 0-2