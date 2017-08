Satisfaction pour Johann Bourgadel (Junglinster), grosse déception pour Filipe Vila Verde (Steinsel) au terme de cette première journée. Ronald Martinelli (Steinfort) partait dans l'inconnu mais tout s'est vite éclairci en seconde période.

Propos recueillis par Daniel Pechon



Nuno Costa (entraîneur ASL Porto): «On a fait tout pour sortir du match avec les trois points et on effectué une très belle première mi-temps. En menant 3-1 à la pause, on a géré le match, et avec le 4-1... encore un peu plus. On inscrit le 5-2 sur contre en fin de match et avec la satisfaction de remplaçants qui sont parfaitement rentrés dans le match. On n'est pas en Division 1 pour se promener et la victoire sera l'enjeu de tous nos matchs.» ASL Porto - Berbourg 5-2

Ronald Martinelli (Steinfort): «Dans ce début de saison, on arrivait un peu dans l'inconnu. A Vianden, dès le début de rencontre, nous avons eu la maitrise. Après avoir rejoint la pause sur le score de 1-1, on est revenu avec d'autres intentions. Vianden a progressivement lâché physiquement mais revient encore à 2-4 à la 82e avant un dernier but de Junior Mendes à la 85e. Commencer par une victoire cette saison était important.» Vianden - Steinfort 2-5

Johann Bourgadel (Junglinster): «Nous avons effectué une très bonne préparation d'avant saison. Avec le 1-0 à la pause, Belvaux s'en sort bien avec un scénario attaque-défense et souvent le mauvais choix dans le dernier geste chez mes joueurs. Avec deux buts de Demir Mekic et Stéphane Da Cruz, le score est finalement de 4-0. Mercredi le match en coupe FLF me permettra de jauger l'état physique des joueurs de retour de vacances.» Junglinster - Belvaux 4-0

Filipe Vila Verde (Steinsel): «C'est une reprise de championnat à laquelle on ne s'attendait pas, et peut-être Bissen non plus! Je ne vais pas remettre les sept semaines de travail de "prépa" en question mais on est passé totalement à côté. On ouvre le score par Raphaël Delgado mais le manque de présence dans les duels nous coûte cher avec un score passé à 1-2 à la pause. Deux changements redonnent de la vie à l'équipe en seconde période et on revient à 2-2. Ce qui est inadmissible ensuite, c'est un festival d'occasions loupées, avec un manque de lucidité ou de chance... On aurait pu assommer Bissen mais c'est le contraire qui se passe. Avec notre aide, Bissen trouve la faille et les carottes deviennent cuites...». Steinsel - Bissen 3-2