Olivier Ciancanelli (Belvaux) fulmine avec un effectif qui fond. Grégory Molitor (Lintgen), Christophe Diederich (Lorentzweiler) et Pedro Teixeira (Medernach) rient. Pas Gilles Rodenbour (Schifflange).

Propos recueillis par Daniel Pechon



Gregory Molitor (Lintgen): «Une victoire méritée mais qui a exigé beaucoup de patience face à un adversaire bien organisé. D'abord on manque un penalty. Quelques minutes plus tard, on débloque le score avec un but de Johnny Pintar. Puis l'arbitre sanctionne d'un jaune-rouge assez sévère Patrick Da Mota. Mais l'équipe s'est montrée très combative et ensuite solidaire. On est sur le bon chemin et on redevient une équipe difficile à battre.» Lintgen - Mertzig 1-0

Gilles Rodenbour (Schifflange): «Après trois défaites consécutives, le constat est que nous sommes dans une spirale négative. Aujourd'hui (dimanche), nous avons été incapables de développer notre fond de jeu face à une équipe qui a montré plus de volonté. Chaque dimanche, je vis le même scénario et le même manque de maturité qui à chaque match nous punit sévèrement. Les trois buts que nous encaissons étaient tous évitables. Pourtant je reste persuadé que nous allons corriger ces erreurs individuelles et surmonter notre mauvaise passe incessamment. Buts d'Elvir Adrovic et Ilies Haddadji.» Schifflange - Berbourg 2-3

Patrick Leogrande (Mersch): «On n'a pas bien joué en première mi-temps et dans tous les secteurs. On a été nuls. Kehlen nous a été supérieur et méritait de mener 2-0 en première mi-temps sauf que le score n'était que de 1-0 avec le but de Yannis Bucci, servi par Sascha Leogrande. Après un changement tactique en deuxième mi-temps et un lavage de tête à tous les joueurs à la pause, on a joué avec la volonté de gagner. Kehlen n'est plus arrivé à faire circuler la balle. Nous étions devenus plus agressifs et Kehlen a fini par craquer complètement physiquement. Luigi Spinelli sur passe de Fred Thill a égalisé à la 56e et une jolie passe de son frère Mika a permis à Kevin Madeira d'inscrire le but victorieux.» Kehlen - Mersch 1-2

Christophe Diederich (Lorentzweiler): «Un match qui a été finalement relativement facile, mais je n'étais pas satisfait de nos dernières sorties (Lintgen, Äischdall...). Il était impératif de montrer une réaction. On a pu profiter du sens du but de Dany (Gonçalves) mais les goals qu'il a marqués aujourd'hui ne sont pas des buts de raccroc, où il suffisait de pousser le ballon au fond mais des buts où il a mis ses qualités. C'est un attaquant très polyvalent.» Boevange - Lorentzweiler 2-5

Pedro Teixeira (Medernach): «Pas un adversaire faible, mais on s'est facilité la victoire en utilisant enfin nos qualités. A noter que nos trois défaites se sont toutes terminées par un but d'écart et on pouvait prétendre mieux. Aujourd'hui, le groupe a montré ses qualités et qu'il mérite une bien meilleure place au classement. J'ai dû composer aussi ces derniers matchs avec une infirmerie qui a affiché complet, avec 10 blessés dans le cadre. Deux sont rentrés ce dimanche. Buts de Fabio Cardoso, Pit Schos (2), et Stephan Morgado.» Medernach - Bastendorf 4-1

Olivier Ciancanelli (Belvaux): «L'analyse est simple. Après une domination en première mi-temps et une frappe sur la transversale, notre arrière latéral prend un rouge sur une faute dans les 16 mètres (35e). Notre gardien arrête le penalty et nous ne sommes plus qu'à 10. La deuxième mi-temps est clairement pour Bertrange et notre défense fait une grossière erreur de placement pour l'ouverture du score. La suite est logique. Cependant, j'ai une énorme frustration. Après une jambe cassée (Muller) contre Muhlenbach, une entorse (Touré) du genou au Red Black et un rouge (Schiltz) hier, notre cadre est à présent épuisé. Nous jouons avec trois juniors qui font de leur mieux. Après les sept départs en fin de saison et seulement cinq arrivées c’était logique et prévisible! Les résultats ne correspondent pas à mes ambitions.» Belvaux - Bertrange 0-3