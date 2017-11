Christophe Dell'Aera (Folschette) regrette la défection de dernière minute de trois de ses joueurs, Nilton Rocha (Schieren) craignait l'état du terrain de Reisdorf, Johann Bourgadel (Junglinster) affiche son côté très pointilleux, tandis qu'Eric Braun (Belvaux) stigmatise le manque de réalisme de son équipe.

Propos recueillis par Daniel Pechon

Christophe Dell'Aera (US Folschette): «Il me manquait cinq titulaires et j’ai donc dû faire tourner le cadre. En ce moment, c’est catastrophique, car beaucoup de joueurs ne s’entraînent pas régulièrement. Trois d'entre eux qui devaient débuter la rencontre ont annulé... trois heures avant le match. On a joué avec nos moyens, mais la différence de niveau était trop grande. A la 70e minute, le score était encore de 3-0, mais dans les vingt dernières minutes, la fatigue s’est fait sentir.» Berdorf-Consdorf - US Folschette 8-0

Johann Bourgadel (Junglinster): «J'avais effectué... douze changements par rapport au cadre habituel. Avec huit buts d'avance à la mi temps, j'ai pu aussi offrir du temps de jeu à un junior, Georges Geraldo, qui progresse à chaque séance. Franchement, je suis satisfait de la qualification, même si je suis agacé par le but encaissé en fin de partie, mais ça, c'est mon côté trop pointilleux. En tout cas, on voulait se qualifier pour rencontrer nos amis du Luna Oberkorn en seizièmes de finale.» Junglinster - CS Bourscheid 12-1

Nilton Rocha (Schieren): «Honnêtement, je craignais ce match avec toute la pluie qui était tombée dernièrement, et que le terrain boueux n'avantage notre adversaire. Finalement, le terrain ne s'est pas trop détérioré au fil du match. Le score aurait pu être nettement plus lourd. Au tour suivant, on tombe sur Mondercange. J'aurais préféré encore une équipe de Division 2 et un match à la maison.» US Reisdorf - Schieren 0-6

Jacques Foetz (Gasperich): «Malgré le refus de la FLF de fixer le match au jeudi (à cause du match amical de l'équipe nationale contre la Hongrie), j'ai pu trouver suffisamment de joueurs, mais en convoquant quatre éléments de notre deuxième équipe qui sont venus compléter l'effectif. Vu les circonstances, je suis très satisfait de la prestation et de la combativité de mon équipe, malgré la nette défaite. Coup de chapeau à notre adversaire, qui était clairement d'un meilleur niveau, et à leur entraîneur très fair-play.» Wormeldange - Gasperich 4-0

Eric Braun (Belvaux): «J'ai préféré mettre quelques joueurs au repos et donner leur chance à de nombreux jeunes (neuf en tout!). Je ne suis pas totalement satisfait de notre prestation avec, entre autres, un manque de réalisme devant le but. On aurait pu marquer un ou deux buts face à une défense qui m'a paru un peu fébrile. J'avais aussi l'idée en tête d'une équipe d'Useldange plus solide. Notre adversaire a eu la plus grande possession de ballon et c'est logique.» Useldange - Belvaux 4-0

Rasmin Kalabic (Useldange): «On a fait ce qui était prévu face à une équipe rajeunie, mais on a raté beaucoup d'occasions aussi. C'est un match que nous avons totalement dominé. J'ai un large cadre, qui me permet de faire tourner l'équipe, sans l'affaiblir pour autant.» Useldange - Belvaux 4-0

Les résultats enregistrés mercredi



Jeunesse Useldange - The Belval Belvaux 4-0

US Reisdorf - Jeunesse Schieren 0-6

FC Koeppchen Wormeldange - Tricolore Gasperich 4-0

Jeunesse Junglinster - CS Bourscheid 12-1

US Berdorf-Consdorf - US Folschette 8-0