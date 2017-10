(DP) - Adis Omerovic est un entraîneur heureux, Francesco Controguerra doit gérer la jeunesse de son groupe alors que Pascal Fabbri et Filipe Vila Verde pestent sur l'efficacité de leurs adversaires.

Adis Omerovic (Wormeldange): «L'équipe a joué un match complet contre un des favoris de notre série. La victoire est méritée. Nous avons montré un très beau football en nous créant beaucoup d'occasions. Cela fait plaisir de voir ce groupe travailler ensemble, qui sait se serrer les coudes. Les conséquences sont que les résultats suivent. Un triplé de Michal Mroch (12e, 14e et 72e), déjà cinq buts cette saison et un but de Gil Penning (70e).» Weiler - Wormeldange 1-4

Francesco Controguerra (Äischdall): «Nous méritons la victoire et les joueurs l’ont désirée, voulue encore plus après une défaite imméritée la semaine dernière à Mersch. Nous étions bien organisés en perte de balle et avec un jeu direct en possession de balle, nous avons maîtrisé la rencontre. Comme dans toutes les équipes avec une moyenne d'âge relativement jeune, il faut inculquer la patience, ne pas aller trop vite et cela ne se fait pas en claquant des doigts. Un but de la tête de Corin Grosber Corin (18 ans) et le deuxième de Glenn Useldinger (16 ans) avant d’encaisser le 2-1 avant la pause. Luca Palgen nous a rassurés avec le 3-1.» Äischdall - Lorentzweiler 3-1



Pascal Fabbri (Bertrange): «On a eu les occasions pour marquer le 3-1 mais la réussite et l'efficacité n'ont pas été de notre côté. Puis avec une seule occasion en seconde mi-temps, Beggen la met au fond et deux points s'envolent. Buts de Marzouk (44e) et Assa (60e) avec un score de 1-1 à la pause.» Beggen - Bertrange 2-2



Filipe Vila Verde (Steinsel): «Je ne peux pas reprocher quelque chose à mon équipe, vis-à-vis de son engagement et de sa volonté de bien faire. Mais avec peu d’actions et d'occasions, notre adversaire parvient à nous inscrire deux buts. Nous avons été supérieurs durant le match comme dans les autres rencontres. On mène deux fois au score et deux fois l’adversaire égalise. A 2-2, les occasions étaient là pour un troisième mais la réussite n'était pas de notre côté. On n'est pas à notre place au classement. A nous d'y remédier. Casafina 1-0 et Piron 2-1.» Kehlen - Steinsel 2-2