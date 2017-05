Jean-Marc Gattullo (Bettembourg) et Carlos Pereira (Gilsdorf) soufflent. Claude Leogrande (Mensdorf) distribue les bons et les mauvais points. Paul Wirard (Colmar-Berg) s'en va sur un dernier coup de gueule.

Par Daniel Pechon



Nuno De Almeida (ASL Porto): «On a fait un très bon match, pas le meilleur de la saison. La victoire est méritée. Notre objectif était de monter directement et je pense que sur la saison, nous méritions de monter. Mais beaucoup de choses se sont passées durant la saison, internes et à l’extérieur. Pour certaines, on ne peut rien faire. On va se préparer normalement, comme pour un autre match, pour cette rencontre de barrage. Simplement c’est une semaine de plus de football.» Biwer - ASL Porto 0-3

Jean-Marc Gattullo (Bettembourg): «Un match très engagé sur un terrain dangereux, impraticable, avec des buts tombés à la 70e minute sur un corner de Dantas Gonçalves, notre valeureux capitaine qui a catapulté le ballon de la tête au fond des filets. Puis à la 88e, Rocha parti du milieu du terrain, est allé sceller le score qui nous permet de nous maintenir. Un grand soulagement car la saison à été très difficile. Enfin cela se termine.» Ehlerange - Bettembourg 0-2

Nesad Omerasevic (Troisvierges): «Une grosse déception. Cela s’annonçait compliqué. Il me manquait six titulaires, mais je ne cherche pas d’excuses. Quand on joue un match comme ca, on doit être prêt et faire corps. On a encaissé très tôt et moralement cela devenait difficile.» Gilsdorf - Troisvierges 7-1

Nesad Omerasevic ne cherche pas d'excuses. Troisvierges n'a pas fait corps pour cette dernière rencontre de la saison.

Photo: Serge Daleiden

Carlos Pereira (Gilsdorf): «Une après-midi inoubliable surtout que c’était mon dernier match après cinq ans dans le club. Je voulais remercier les joueurs pour cette dernière et décisive victoire. Je suis fier d'avoir pu côtoyer ce groupe extraordinaire. Je voulais également remercier le club pour la confiance qu'il m'a donné depuis le premier jour. A mon copain Ruben Brito qui va reprendre l'équipe, je lui souhaite bon vent.» Gilsdorf - Troisvierges 7-1

Artur Marques (Moutfort): «Mission accomplie pour une saison assez compliquée. Difficile quand on commence un match et quand on a les deux pieds en troisième division. Nous avons commencé par rater une bonne occasion, mais heureusement par la suite la réussite était là et Idney, Maiuca, Dani dos Reis et Kiko ont fixé le score à la mi-temps (4-0). En deuxième mi-temps nous avons fait circuler la balle, Dani a marqué le 5-0, Schouweiler sur un contre bien placé a réduit la marque à la 71e. Maintenant, on va cibler notre mercato pour éviter la mésaventure de cette saison.» Moutfort - Schouweiler 5-1

Claude Leogrande (Mensdorf): «Notre objectif était le Top 5 avant la saison, on termine quatrième. Les trois équipes devant nous ont mérité. Elles n'étaient pas plus fortes que nous, principalement au niveau football, mais sûrement meilleures au niveau de l'agressivité ou physiquement. Mon coup de cœur: le club , les joueurs! On a montré qu'on peut réussir une belle saison avec uniquement des joueurs qui ont envie de jouer au foot et de s'entraîner. Une super ambiance, sur et en dehors du terrain. Le tout sans joueurs ou "mercenaires" qui jouent seulement pour de l'argent! Car en deuxième division, ce phénomène existe. Un message pour d'autres clubs et spécialement pour certains dirigeants de clubs, ils se reconnaîtront!» Echternach - Mensdorf 1-5

Stéphane Moutschen (Ell): «Steinfort est une belle équipe qui mérite son titre. Pour ma part je suis super content de la prestation de mes joueurs qui ont appliqué mes consignes à la lettre. Félicitations pour le groupe pour ce match avec une victoire amplement méritée. Terminer par une victoire à domicile contre une équipe de ce calibre et lui infliger sa seule défaite, je ne peux être que satisfait! Merci aussi à mon adjoint pour le travail fourni pendant toute cette saison. Vivement la saison prochaine!» Ell - Steinfort 3-0

Paul Wirard (Colmar-Berg): «Buts de Johnny Babiyanga, Otman Kanouni, Yannick Bianchini et deux fois Colin Hilbert pour cette dernière victoire. Une saison avec un bilan qui n’est pas à la hauteur de nos ambitions. Un second tour catastrophique avec 13 points sur 36. Je ne cherche pas d'excuses. Pour une partie, j’ai un sentiment de responsabilité. Mais sur dix transferts du début de saison, pratiquement la moitié a été un échec complet. Je n’ai jamais vécu ça. Nous avons perdu aussi trois très bons joueurs pour diverses raisons: santé, étude et changement de pays. Trente joueurs différents ont été utilisés sur la feuille de match sur la saison. Au niveau de la D2, il faut vivre avec beaucoup d’absents aux entraînements mais aussi en match. Je suis très triste et frustré des propos de certains joueurs sur les réseaux sociaux vis-à-vis de moi. Un manque évident de respect. Heureusement, certains joueurs n’ont rien à voir avec cette discussion et je les remercie pour les moments passés ensemble. Je souhaite une meilleure saison à Colmar, surtout que certains joueurs qui avaient arrêté ou qui n’avaient plus envie, vont reprendre.» Colmar-Berg - Clervaux 5-1