Nuno De Almeida reste les pieds sur terre alors que Pedro Teixeira admet la supériorité de Steinsel. Retour sur les rencontres de la 9e journée en compagnie de quelques entraîneurs.



Nuno De Almeida (ASL Porto): «Quand je rentre sur un terrain et quel que soit le terrain, c'est pour gagner. Même si nous sommes troisièmes aujourd'hui, ce n'est pas encore significatif. Il y a 26 matchs et on reste les pieds sur terre. Tous les matchs sont compliqués et celui face à Beggen n'y a pas échappé. Trois à quatre bonnes occasions en première mi-temps mais c'est toujours 0-0 à la pause. A la 70e minute, Rui Costa ouvre le score. Sur la seule occasion du match pratiquement, Beggen égalise à la 80e minute. Semedo Vagner nous sauve avec le 2-1 à la 85e minute. Ensuite on a été plus près du 3-1 que du 2-2. Le score aurait pu être plus lourd.» ASL Porto - Beggen 2-1

Pedro Teixeira (Medernach): «Steinsel était simplement beaucoup plus fort et Medernach était dans tous les domaines inexistant. Un match à oublier au plus vite.» Steinsel - Medernach 6-2



Neil Pattison (Mertzig): «Plusieurs absences mais notre cadre bien équilibré nous permet de compenser sans pratiquement baisser de niveau. Notre plan était de décider le match en première mi-temps. Mener 3-0 après 30 minutes nous a donné pleine confiance pour gérer ensuite. Avant la pause, on marque un but magnifique et très important (4-1). Tactiquement bien organisé, on a empêché la jeune équipe de l'Alliance Aischdall de se créer des occasions de buts. La mauvaise préparation n'est plus qu'un mauvais souvenir et nos efforts portent leurs fruits.» Mertzig - Äischdall 4-1



Anibal Santos (Kehlen): «Une victoire méritée. La première mi-temps a été totalement à notre avantage et on aurait pu mener plus largement à la pause, si on avait été plus malin. Lorentzweiler est revenu avec une autre envie en seconde période. Ses avants ont touché deux fois les piquets et une fois la transversale. Mais notre engagement a rapporté trois bons points.» Lorentzweiler - Kehlen 0-2



Adis Omerovic (Wormeldange): «Une victoire amplement méritée! Nous aurions dû nous mettre à l’abri déjà avant la pause avec un, ou deux ou même trois buts de plus. Mais Berbourg a toujours été dangereux en contre et mérite une bien meilleure place au classement. Cela fait six points en cinq jours avec les trois points gagnés face à Belvaux mercredi. Les buts pour Wormeldange : 0-1 Silva Micael, 0-2 Davide Bonsignore.» Berbourg - Wormeldange 1-2

Johann Bourgadel (Junglinster): «On s'attendait à une équipe ultra défensive avec un 5-4-1 et on s'est adapté. Je suis un entraîneur qui aime le football offensif donc je suis un peu déçu que mon équipe ait géré ce match une fois l'avance au tableau d'affichage. Avec 4 buts marqués et une défense qui n'a concédé aucune occasion, on peut tout de même être satisfait. Surtout que j'ai fait tourner l'effectif.» Junglinster - Biwer 4-0