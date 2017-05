(DP) - Yannick Leroy, Massimo D'Amaro, Jhemp Almeida ou encore Adis Omerovic analysent les résultats de cette 25e journée de championnat de D1.



René Rippinger (Kehlen): «Victoire méritée de Lintgen. Mais avec deux cadeaux de notre part. Les actions dangereuses de Lintgen ne se sont pas terminées en but contrairement aux ballons que nous avons offerts à notre adversaire. Les erreurs se sont payées cash. Chapeau à l’équipe et aux jeunes qui ont été alignés: Tom Kayser et Noa Mela (16 ans), Eric Gengler (17 ans), Mike Loew (18 ans), Sam Freichel et Yanis Bucci (19 ans). Pour moi, Erpeldange aurait plus mérité d’être champion, avec des joueurs qui ont l’expérience de la promotion mais leur cadre était trop court. Lintgen doit impérativement renforcer le secteur offensif pour rester en Promotion. A Steinsel, le manque de discipline dans le collectif leur a joué un mauvais tour. Dommage car cette équipe possède de belles individualités. Medernach m'a surpris positivement et je pense que cette équipe peut jouer un rôle intéressant la saison prochaine.» Lintgen - Kehlen 2-0

Yannick Leroy (Kayl/Tétange): «Un retour miraculeux au classement? Non je ne pense pas car je dispose d'un groupe de grande qualité, alliant jeunesse et expérience. Personnellement j'y ai toujours cru. Mais les 11 points à rattraper auraient pu en décourager plus d'un. Dans un match piège, Remich nous a posé beaucoup de problèmes. Notre gardien Diogo Ribeiro a été l'homme du match. Nous avons été jugés trop tôt mais quand l'effectif est renouvelé à 90% avec des jeunes joueurs (une moyenne d'âge de 20, 22 ans), une période d'adaptation était nécessaire avant que l'équipe trouve ses repères.» Kayl/Tétange - Remich/Bous 1-0

Massimo D’Amaro (Munsbach): «Un match à sens unique pendant 70 minutes. J’avais gonflé à bloc mes joueurs pour gagner ce match. A 0-3, on pensait que le match était plié avant une bourde défensive qui relance Berbourg. Avec le jaune/rouge de Baio Sulimane, on a été déstabilisé. On marque le 3-4 et on manque le 3-5 avec un gardien adverse qui a eu le dessus. Par rapport à cette prestation, Berbourg n'est pas à sa place avec le football développé. Pas de fond de jeu, pas d’agressivité ou alors l’équipe ne souhaitait pas cette place de barragiste. Malheureusement on se réveille trop tard cette saison. Il reste 8 buts à surmonter, il faudra un miracle.» Berbourg - Munsbach 3-4

David Spir (Remich/Bous): «Kayl a eu le monopole du ballon durant la première mi-temps mais sans être dangereux. Puis c'est le tournant du match à la 44e minute, nous loupons un penalty. Et dans les arrêts de jeu, nous encaissons un but. Nous avons dominé la deuxième mi-temps avec trois occasions franches mais en manquant une nouvelle fois de lucidité dans le dernier geste.» Kayl/Tétange - Remich/Bous 1-0

Adis Omerovic (Wormeldange): «Un très bon match de mes joueurs face à la meilleure équipe de notre division. Je pense que les spectateurs ont vu beaucoup d'occasions des deux côtés mais avec des gardiens à la hauteur. Pour nous, le plus important est fait: le maintien. Je suis sûr que les joueurs vont confirmer lors du dernier match à domicile et montrer que nous sommes un vrai groupe.» Mühlenbach - Wormeldange 1-1

Jhemp Almeida (Red Black): «Mission accomplie, en quatre saisons, deux montées et surtout deux maintiens, de D3 en D1 avec encore cinq joueurs déjà présents en D3. Aujourd'hui, le score aurait dû être plus sévère, avec une équipe qui avait tout à perdre face à une autre qui jouait un match sans enjeu. On a fait le nécessaire et le score est mérité.» Junglinster - Red-Black 1-2

Gilles Rodenbour (Schifflange): «Un match très disputé avec beaucoup de duels. Après l’ouverture du score de Tony Lopes, nous avons manqué l’occasion de nous mettre à l’abri. Belvaux égalise sur un contre. En deuxième mi-temps, les deux équipes ont cherché la victoire . En fin de compte , le partage des points est logique.» Belvaux - Schifflange 1-1

Flippe Vila Verde (Steinsel): «Malheureusement, la saison se termine avec des matchs sans enjeu. Si on n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout, c'est que forcément il a manqué quelque chose ou qui n’a pas fonctionné. Je reste satisfait de notre bilan car on confirme les résultats de l'année passée... malgré les nombreux changements dans l’effectif. A retenir, Stéphane Piron finira meilleur buteur cette saison avec encore un triplé aujourd'hui.» Steinsel - Medernach 4-1

Hasib Selimovic (Mühlenbach): «Un match que l’on aurait dû gagner avec sept ou huit grosses occasions. Mais la tête était déjà à la fête. Je pense que Kayl/Tétange était plus fort que Berbourg et mérite sa deuxième place. Je n’ai vu que Berbourg au second tour mais cette équipe m’a paru bien inférieure. Notre saison ne fut pas facile malgré notre avance, car nous avons affronté chaque fois des équipes motivées à faire tomber le leader.» Mühlenbach - Wormeldange 1-1

Johann Bourgadel (Sanem): «Un match où l'équipe la plus déterminée était connue à l'avance. Les jambes étaient lourdes après le match de mercredi. Quand on voit les résultats de Munsbach, Weiler, Red-Black, on peut comprendre aussi notre défaite. Il ne faut pas oublier que notre objectif est le maintien et que nous restons qualifiés en coupe FLF. Un triplé de Da Cruz qui a aussi vu son penalty stoppé par Kevin Straus. En espérant une réaction, j’ai fait trois changements à la pause mais j’aurais pu sortir toute l’équipe.» Weiler - Sanem 3-1