Le champion du monde Peter Sagan (Bora) a remporté ce dimanche au vélodrome de Roubaix la Reine des classiques disputée sur la distance de 257 km dont 54,5 de pavés répartis en 29 secteurs.

Sport 1 4 min.

Paris-Roubaix: Sagan, un arc-en-ciel dans l'Enfer du Nord

Eddy Renauld Le champion du monde Peter Sagan (Bora) a remporté ce dimanche au vélodrome de Roubaix la Reine des classiques disputée sur la distance de 257 km dont 54,5 de pavés répartis en 29 secteurs.

Le Slovaque (28 ans) a porté son attaque décisive à un peu moins de 55 km en répondant à une accélération du duo Van Avermaet-Van Aert. Le triple porteur du maillot arc-en-ciel s'est imposé au sprint devant le champion de Suisse Silvan Dillier (Ag2r). La 3e place est revenue au Néerlandais Niki Terptsra (Quick-Step).



Il s'agit de sa deuxième victoire dans un monument du cyclisme après avoir dominé le Tour des Flandres 2016. La dernière fois qu'un champion du monde s'est imposé à Roubaix remonte à l'année 1981 avec le succès du Français Bernard Hinault. Sagan a attaqué à Auchy-lez-orchies après un démarrage du champion olympique, le Belge Greg Van Avermaet. Il a rejoint les rescapés de l'échappée lancée dès la première heure, Dillier et le Belge Jelle Wallays, pour s'assurer rapidement un avantage de l'ordre d'une minute.

L'équipe Quick-Step qui avait envoyé auparavant à l'offensive deux de ses pointures, le Belge Philippe Gilbert puis le Tchèque Zdenek Stybar, a dû jouer sur la défensive. Mais le Néerlandais Niki Terpstra, le vainqueur du dernier Tour des Flandres qui a animé la chasse, n'a pu combler l'écart.



Pour la victoire, Sagan a débordé Dillier avant le dernier virage sur le vélodrome. Le Suisse (27 ans), rescapé d'une échappée partie de très loin, a obtenu un formidable résultat pour sa deuxième participation seulement à Paris-Roubaix. Terpstra a distancé ses compagnons dans le final pour s'assurer la troisième place, avant le sprint réglé par Van Avermaet pour la quatrième place. «Je suis tellement fatigué», a déclaré Sagan, qui a levé les bras à sa descente de vélo à la façon d'un boxeur victorieux. «J'ai eu la chance avec moi cette année, pas de chute, pas de crevaison, j'ai pu garder mon énergie pour le final».



Du côté des Luxembourgeois, Jempy Drucker est arrivé 23e avec un retard de 3'48". Le Luxembouregeois de la BMC a souffert de cloches à la main gauche. Une blessure qui a conditionné sa fin de course «Je n'aurais pas fini dans le Top 10 mais j'aurais pu me retrouver avec le groupe Gilbert (15e à l'arrivée)».



Pour Alex Kirsch, qui découvrait pour la première fois au départ de Compiègne, la journée a été difficile. Avant l'entame du premier secteur pavés, le coureur de WB Aqua Protect avait déjà été victime d'une crevaison. La première grosse chute du jour lui a été fatale. Retardé dans un premier temps, il a ensuite connu de nouveaux problèmes mécaniques avec ses deux roues avant de renoncer.



Cette 116e édition de Paris-Roubaix a été marquée par l'incident de Michael Goolaerts (Vérandas Willems-Crélan). Le coureur belge (23 ans) a été héliporté au centre hospitalier de Lille dans un état grave après une chute sur un secteur pavé de Viesly, inconscient et en arrêt cardio-respiratoire, selon les sapeurs-pompiers. Il a été pris charge et réanimé par l'équipe médicale de la course. Son état de santé est grave.



Course des juniors: le duo Kess-Kirsch classé

Sur les six coureurs de la FSCL au départ, seuls Nicolas Kess et Gilles Kirsch ont été classés: ils ont fini respectivement 31e et 32e à 6'35" du lauréat le Britannique Lewis Askey. Jordi Wagner est arrivé hors délai alors que 38 coureurs ont abandonné dont Loïc Bettendorf, Mick Esser et Charel Meyers. Disputée sur 111 km dont 28,9 sur les pavés (16 secteurs), Lewis Askey s'est montré le plus puissant pour dominer cette 2e manche de la Coupe des nations et a devancé l'Italien Samuele Manfredi et le Danois Matthias Jensen Skjelmose. Il a succédé à son compatriote Thomas Pidcock au palmarès.

L'équipe des juniors de la FSCL avant le départ de la course Photo: Grand-Ducal Cycling

Healthy Ageing Tour: Christine Majerus sur le podium

La championne nationale a finalement pris la 3e place du classement final du Healthy Ageing Tour dont la dernière étape est revenue à la Néerlandaise Aafke Soet (WNT). Cette 5e étape, qui se disputait sur une boucle de 94,3 km autour de Groningue, a confirmé la victoire d'Amy Pieters. La formation Boels-Dolmans a d'ailleurs fait main basse sur les quatre premières place du général. Derrière la lauréate Pieters, on retrouve Chantal Blaak (à 22") et Christine Majerus (à 42"), troisième également de cette dernière journée de course. Anna van der Breggen, 4e, complète le carton plein de la formation néerlandaise. A noter encore la 43e place d'Elise Maes, à 35". Au général, la Luxembourgeoise de l'équipe WTN s'est classée 52e à 30'55".

Tour des Flandres Espoirs: une 33e place pour Tom Wirtgen

L'Australien James Whelan s'est imposé en solitaire sur le Ronde U23 après 166 km de course. L'Allemand Max Kanter et son compatriote Robert Stannard complètent le podium. Du côté des Luxembourgeois, Tom Wirtgen a fini 33e à 2'08" alors que Michel Ries s'est classé 52e à 6'09". Jan Petellin a pris la 62e place à 6'13". Par contre, Kevin Geniets, Pit Leyder et Luc Wirtgen ont abandonné.