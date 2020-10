Paris-Roubaix annulé pour cause de coronavirus

L'édition 2020 de la «reine des classiques» cyclistes, a été annulée en raison de la crise du covid-19, a annoncé ce vendredi ASO, la société organisatrice.

(AFP) - L'Enfer du nord, courue habituellement en avril, devait alors lieu le dimanche 25 octobre après un report provoqué par le confinement national en vigueur en France de la mi-mars à la mi-mai. L'annulation survient au lendemain de l'annonce du classement de Lille, voisine de Roubaix, en zone d'alerte maximale à partir de ce samedi.

La décision a été prise «à la demande du préfet du Nord et de la région des Hauts-de-France», a expliqué ASO, «et suite à l'annonce d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, plaçant la métropole européenne de Lille en zone d'alerte maximale».

Official Communication: see you on the 11th April 2021 Communiqué officiel : rendez-vous le 11 avril 2021 ! #ParisRoubaix pic.twitter.com/g1ao7F9ZG3

«Nous sommes déçus et tristes de devoir renoncer à la reine des classiques», a commenté le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, organisateur de Paris-Roubaix. «Mais nous comprenons et acceptons évidemment la décision du préfet. La priorité va à la santé des personnes».



Célèbre pour ses secteurs pavés, Paris-Roubaix, qui a été créée en 1896, est l'un des cinq «monuments», les plus grandes courses d'un jour hors championnat du monde de la saison. Au printemps dernier, la classique avait déjà été reportée du 12 avril au 25 octobre, dans le calendrier mis au point par l'Union cycliste internationale pour tenir compte de la pandémie de covid-19. En 2019, la victoire était revenue au Belge Philippe Gilbert.



A noter encore que la première édition de Paris-Roubaix féminin est également annulée, ont précisé les organisateurs qui ont donné rendez-vous au 11 avril 2021, la date inscrite au calendrier de l'année prochaine.

Quid du Tour de Luxembourg?

Au contraire des organisateurs de Paris-Roubaix, l'asbl TDL organisation a pu mettre sur pied son épreuve durant le mois de septembre. Mais le Tour de Luxembourg pourrait passer à la trappe en 2021 ou du moins ne plus faire partie du calendrier des Pro Series, la 2e division des courses derrière le WorldTour. En effet, la boucle grand-ducale ne figure pas à l'heure actuelle dans le calendrier 2021 publié fin septembre par l'UCI. Pour rappel cette 80e édition du SkodaTour a été marquée par de gros problèmes de sécurité. Les coureurs ayant même décidé de neutraliser en grande partie la deuxième étape. Des incidents qui sont observés de près par l'UCI. En attendant pour 2021, cinq épreuves internationales auront lieu au pays: le Festival Elsy Jacobs (course dames du 30 avril au 2 mai), le GP Bob Jungels (course pour juniors le 8 mai), la Flèche du Sud (12 au 16 mai) le GP Général Patton (course juniors le 3 juillet) et le GP Luxembourg (course juniors le 4 juillet).