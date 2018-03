Jonathan Hivert (Direct Energie) a remporté ce mardi la plus longue étape de la Course au soleil disputée sur 210 km entre Bourges et Châtel-Guyon où Luis Leon Sanchez (Astana) s'est emparé du maillot jaune.

Sport 2 min.

Paris-Nice: victoire d'Hivert, Leon Sanchez en jaune

Jonathan Hivert (Direct Energie) a remporté ce mardi la plus longue étape de la Course au soleil disputée sur 210 km entre Bourges et Châtel-Guyon où Luis Leon Sanchez (Astana) s'est emparé du maillot jaune.

(ER/AFP) - C'est ma plus belle victoire», s'est félicité le coureur français a dominé des deux compagnons d'échappée: l'Espagnol Luis Leon Sanchez et son compatriote Rémy Di Grégorio. Le champion de France Arnaud Démare, qui portait le maillot jaune, a réglé le peloton pour la quatrième place, à 38". Agé de 32 ans, Hivert s'est imposé pour la première fois dans Paris-Nice. Il a enlevé son quatrième succès de la saison après les deux étapes et le classement général du Tour du Haut-Var.



«L'arrivée n'était pas compliquée à gérer. Je savais que Luis Leon (Sanchez) était intéressé par le maillot», a expliqué Hivert qui, en coureur expérimenté (34 ans), s'est calé dans la roue de l'Espagnol dans le final. «J'avais surtout en tête de prendre du temps», a confirmé Sanchez, qui compte désormais 35" d'avance sur l'Espagnol Gorka Izagirre et 38" sur Julian Alaphilippe.



Pour autant, le vainqueur 2009 de Paris-Nice, désormais âgé de 34 ans, est resté sur la réserve par rapport à l'objectif final. «Je veux conserver le maillot jaune le plus longtemps possible», s'est-t-il contenté de dire. Jusqu'à Nice dimanche prochain? «Le plan au départ était d'entourer Jakob Fuglsang. Mais il a chuté et perdu plus d'une minute dans la première étape. Le contre-la-montre peut me permettre de prendre du temps. On verra ce qu'on peut faire dans les trois derniers jours, s'il vaut mieux jouer pour Fuglsang ou pour moi», a répondu le Murcian.

La course s'est jouée dans l'ascension de la côte de Charbonnières à 22 km de l'arrivée. Le peloton a explosé et dans la descente vers la ligne d'arrivée, le trio Leon Sanchez, Hivert, Di Gregorio s'est échappé et s'est disputé la victoire d'étape. Jempy Drucker est arrivé avec un retard de 5'16" en 91e position. Au classement général, le Luxembourgeois de la BMC occupe la 94e place à 7'40" du nouveau maillot jaune de l'épreuve.



Ce mercredi sera une journée particulière pour le champion national du contre-la-montre puisqu'il enfilera pour la troisième fois seulement son maillot tricolore. La quatripème étape de Paris-Nice propose un chrono de 18,4 km entre La Fouillouse et Saint-Étienne.