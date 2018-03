Paris-Nice: Drucker en découverte, Sky en mode patron

Le Team Sky va tenter de décrocher une sixième victoire depuis 2012 sur la Course au soleil, une épreuve que Jempy Drucker s'apprête à disputer pour la première fois de sa carrière.

Le Team Sky va tenter de décrocher une sixième victoire depuis 2012 sur la Course au soleil, une épreuve que Jempy Drucker s'apprête à disputer pour la première fois de sa carrière.

(ER/AFP) - Sprinters, rouleurs ou encore grimpeurs, le tracé concocté par ASO devrait convenir à tous les types de coureurs. Il y en aura donc pour tous les goûts à commencer par les puncheurs qui pourront mettre à profit la première arrivée, dimanche à Meudon, un final en côte loin d'être insurmontable pour des coureurs affichant les qualités d'un John Degenkolb (Trek) par exemple, voire d'un Jempy Drucker.



A 31 ans, le champion national du contre-la-montre découvre la Course au soleil. «Ce n'est pas toujours le grand bleu, la neige, la pluie, le vent sont aussi de la partie», plaisante-t-il. Lors des deux dernières saisons, il avait participé à Tirreno-Adriatico (114e en 2017 et 155e en 2016) dans l'optique de préparer ses futures échéances sur les pavés. Son approche sera identique cette année: «En ce qui me concerne, je vais accumuler les kilomètres pour préparer les prochaines courses auxquelles je participerai mais au sein de l'équipe, nous aurons pour mission de veiller sur notre leader Tejay Van Garderen».



Le coureur américain, qui reste sur une troisième place au Tour d'Algarve, est de retour sur l'épreuve française après deux ans d'absence. Quatrième en 2013 et cinquième en 2012, le chef de file de la BMC ambitionne clairement un podium et il s'est spécifiquement préparé pour le contre-la-montre individuel de St-Etienne (18,4 km) programmé mercredi où on devrait retrouver les principaux favoris. Nicolas Roche, Dylan Teun, Alessandro de Marchi, Simon Gerrans et Jürgen Roelandts complètent le cadre de la formation américaine.

Avant cette 4e étape, les arrivées à Vierzon (lundi) et Châtel-Guyon (mardi) devraient être favorables aux sprinters comme Sam Bennett (Bora), Marcel Kittel (Katusha), André Greipel (Lotto), Alexander Kristoff (UAE) ainsi que les Français Nacer Bouhanni (Cofidis) et Arnaud Démare (FDJ). Comme en 2017, le triptyque final devrait permettre de conserver le suspense le plus longtemps possible. Le premier acte se jouera sur l'étape de Vence avec au menu la côte de la Colle-sur-Loup à 10 km de l'arrivée.



Samedi, les grimpeurs batailleront dans la montée finale inédite de 16 km conduisant à la station de La Colmiane. Enfin dimanche, tout pourrait encore se jouer lors de la boucle autour de Nice avec un final remodelé: l'ascension du col d'Eze se fera par un autre versant et elle sera suivie du col des Quatre Chemins dont le sommet est à seulement 9 km de la ligne d'arrivée.



Les Français à l'affût



Tenant du titre, Sergio Henao (Sky) ne croisera pas cette semaine Alberto Contador, parti à la retraite, ni Richie Porte, qui souffre d'une infection respiratoire et qui était attendu sur Tirreno, mais la concurrence s'annonce de qualité. Troisième du classement l'an dernier, Dan Martin aborde 2018 avec un moral gonflé à bloc avec son nouveau maillot d'UAE. Esteban Chaves (Mitchelton), victorieux du Herald Sun Tour, devrait mettre à profit les reliefs de l'arrière-pays niçois pour confirmer son talent au même titre que Jakob Fuglsang (Astana) ou encore le champion de Russie Ilnur Zakarin (Katusha).

Porteur du maillot jaune mais aussi victorieux du maillot vert et du classement du meilleur jeune, Julian Alaphilippe (Quick-Step) fera à nouveau partie des coureurs à suivre durant la semaine au même titre que Tony Gallopin (Ag2r), lauréat en début de saison de l'Etoile de Bessèges, et Lilian Calmejane (Direct Energie) très en vue le week-end dernier sur les routes de la Drôme. La formation Sky, lauréate pour la 5e fois en six éditions, est prévenue.

Le résumé de l'édition 2017



Les étapes



Dimanche 4 mars 1re étape: Chatou - Meudon, 135 km

Lundi 5 mars 2e étape: Orsonville - Vierzon, 187 km

Mardi 6 mars 3e étape: Bourges - Châtel-Guyon, 210 km

Mercredi 7 mars 4e étape: La Fouillouse - Saint-Étienne, 18,4 km (contre-la-montre individuel)

Jeudi 8 mars 5e étape: Salon-de-Provence - Sisteron, 163,5 km

Vendredi 9 mars 6e étape: Sisteron - Vence, 188 km

Samedi 10 mars 7e étape: Nice - Valdeblore La Colmiane, 175 km

Dimanche 11 mars 8e étape: Nice - Nice, 110 km



